Cafú y su dura crítica: "Darle a Neymar el rol líder en Brasil fue un error"

Marcos Evangelista de Moraes, mejor conocido como Cafú, es uno de los eternos capitanes de la Selección Nacional de Brasil y su voz es autorizada y escuchada al momento de emitir un juicio sobre el fútbol de su país.

A sus 49 años, el ex jugador de la Roma de Italia, es uno de los referentes principales en la historia de la 'Canarinha' y en Fox Sports habló sobre Neymar y su rol en el equipo dirigido por Tite, cuyo jugador al que criticó de forma tajante.



Primero, destacó todas las habilidades técnicas del crack del PSG: "Técnicamente es el mejor del mundo, hasta mejor que Messi. Es muy difícil que alguien lo supere en la parte técnica" afirmó el exfutbolista, mismo que alcanzó a jugar 142 partidos con el equipo nacional.

Sin medias tintas

Luego lanzó una afirmación que generó todo tipo de reacciones: "Neymar no es un líder, no es su perfil. No lo vemos diciendo a sus compañeros qué hacer o qué no hacer, no es su estilo", tiró.

Tras eso, anadió: "No lo vemos abordando a Thiago Silva o al técnico para resolver situaciones. Le dieron esa responsabilidad y él no lo hace".



Cafú ganó dos Mundiales: Estados Unidos 1994 y Corea/Japón 2002, además de consagrarse bicampeón en el continente americano en las ediciones 1997 y 1999 de la Copa América. También tiene un subcampeonato del Mundo en Francia 1998.