Harry Kane avisa al Tottenham de su eventual marcha: "Quiero ser top"

Harry Kane ha sido claro y ha mandado un mensaje explícito a la dirigencia del Tottenham para el próximo mercado de fichajes.

El goleador de los Spurs sabe que, a sus 26 años, puede ser el momento de salir del conjunto de Londres en busca de los títulos que hasta el momento se le han resistido vistiendo la camiseta del Tottenham.



Aprovechando el parón obligado por la pandemia del coronavirus en la Premier League, el exfutbolista Jamie Redknapp y Kane han compartido una curiosa entrevista por Instagram para Sky Sports.

Quiere ser 'top' y tres clubes están atentos

Redknapp le consultó a Harry Kane si se mantendrá toda su carrera en el club londinense. El delantero contestó de forma clara. "Es una de esas cosas, que no podía decir que sí y que no podría decir que no. Amo a los Spurs, siempre amaré a los Spurs, pero siempre he dicho que si no siento que vamos en la dirección correcta, entonces no soy alguien que se quede allí por el simple hecho de hacerlo".

Luego ahondó y lanzó: "Soy un jugador ambicioso, quiero convertirme en un jugador top".



Harry Kane tiene contrato con el Tottenham hasta 2024 y cualquier club que desee sus servicios se tendrá que topar con el presidente del club, Daniel Levy, conocido por ser un duro negociador.

Sin embargo, Real Madrid, Manchester United y Juventus son los clubes que estarán pendientes los próximos meses en ver cómo evoluciona la situación. No clasificar a Champions League con el Tottenham aumentaría las posibilidades de su salida.