La confesión de Dybala a Cristiano Ronaldo: "En Argentina te odiamos por tu forma de ser"

Paulo Dybala, futbolista de la Juventus de Turín que se recupera del coronavirus, habló este miércoles con la página de la Federación Argentina de Fútbol (AFA) de diversos temas, hasta de su compañero Cristiano Ronaldo.

La 'Joya' comenzó hablando del Covid-19 que le afectó a él como a su novia Oriana Sabatini: "Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche cuando dormía sentía frío. Fue un poco convivir con eso, y tratar de no desesperarnos, de estar tranquilos. de intentar mantener la calma y de hablar con los médicos de la Juventus", contó el jugador.

Dybala también comentó cosas sobre su compañero en Juventus, Cristiano Ronaldo, contó de cómo es vista la figura del portugués en Argentina y de la relación que tiene con él.



"Le dije: Cristiano, en Argentina, un poco te odiamos por tu figura, por tu forma de ser, de caminar. La verdad, me sorprendiste porque me encontré con otra cosa".

Cristiano Ronaldo y Dybala tienen una buena relación en la Juventus donde ya han ganado dos títulos juntos, la Serie A y la Supercopa de Italia.



Cristiano Ronaldo le respondió sin ningún problema a Dybala con la frase "Sé que soy así y estoy acostumbrado a que digan eso", aseguró el crack luso.

TAMBIÉN HABLÓ DE MESSI

Paulo Dybala también tuvo palabras para su compañero de selección, Lionel Messi, habló de cómo se llevan y que: "nunca intenté criticar a un compañero, simplemente quise mejorar algo que estaba pasando. Incluso lo hablé con Leo, porque los dos somos muy parecidos tácticamente", afirmó.

Y cerró la 'Joya': " Incluso con Scaloni lo trabajamos para que no nos choquemos dentro de una cancha. Eso sí, me hubiese gustado poder dar más en la Selección. Tener mejores resultados desde el aspecto grupal y personal. En el Mundial no tuve muchos minutos y tampoco en la Copa América. Igualmente, siempre respeté las decisiones de los entrenadores, porque la Argentina es muy prestigiosa".