El castigo de Cristiano Ronaldo en la Juventus; tuvo que regalarles computadoras caras a todos sus compañeros

Pocos sabían cómo eran algunos castigos que Massimiliano Allegri ponía en la Juventus. A uno de los que le tocó cumplirlo fue a Cristiano Ronaldo en 2018.

El portugués tuvo que regalar computadoras a todos sus compañeros de plantilla, como parte del castigo impuesto por el entonces entrenador, quien había impuesto esa sanción a cualquier jugador que fuera expulsado.



Cristiano Ronaldo se ganó una tarjeta roja en su primer partido en Champions League con el cuadro italiano. El 19 de septiembre del 2018, CR7 fue expulsado al minuto 29 en el duelo de la fecha uno ante el Valencia, tras una agresión al defensa Jeison Murillo.



​La escena de Cristiano abandonando el terreno de juego entre lágrimas dio la vuelta al mundo, por tratarse del primer duelo en competencia internacional con la Juve, equipo con el que fue eliminado en Cuartos de Final de esa edición por el sorpresivo Ajax.

Le salió algo caro su expulsión

Dos meses después, de acuerdo a una publicación del Diario AS de España, el delantero y capitán de la Selección de Portugal cumplió y regaló computadoras marca Apple a todos los futbolistas del plantel, con valor de mil euros cada uno, es decir, tuvo que desembolsar alrededor de 20 mil euros para pagar por su expulsión.



"Le tomó mucho tiempo porque no podía procesar esa tarjeta roja e insistió alto y bajo que no hizo haciendo nada malo. Le llevó un tiempo, uno o dos meses discutiendo, pero todos hemos recibido un iMac", explicó el portero Wojciech Szczesny.