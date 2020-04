La confesión de uno de los integrantes del famoso meme del ataúd sobre Lionel Messi

Se dieron a conocer por el Internet y rápidamente se convirtieron en uno de los memes más divertidos del momento. Ahora uno de ellos confesó que ama a Messi.

"Dancing Pallbearers" (Bailarines portadores de féretros) es como se le conoce, una danza que hacen con un ataúd en sus hombros y que es tendencia en redes sociales.



Uno de sus integrantes, Benjamin Aidoo, confesó para la Cadena SER que es fanático del FC Barcelona y que adora al argentino Lionel Messi.





"Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies. Soy aficionado del Barca, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme", comentó Aidoo.





Y agregó: "Es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él no sería lo que es. Teniendo a Messi el Barcelona ha ganado títulos que sin él no habría logrado y no habríamos mejorado tanto como hemos mejorado en los últimos años".

¿Qué significa esta tradición del país de Ghana?

En el dialogo que tuvo con la Cadena SER, reveló también qué significa el baile en los entierros y dijo que lleva más de 20 años haciendolo y es una forma de animar la muerte de una persona.

"Mi opinión es que tenemos que celebrar la muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona nos deja hemos de recordar lo que ha hecho durante su vida. Tú sabes lo que esta persona ha aportado, lo que ha hecho por ti. De alguna manera has de agradecerle que, en parte, eres como eres gracias a esta persona", afirmó.



Los ghaneses gastan alrededor de 3500 dólares en este tipo de celebraciones sin importar clase social de la persona que haya fallecido.