Duro golpe para Cristiano Ronaldo: Leyenda del Manchester United asegura que Messi es el mejor

David Beckham eligió entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, al exfutbolista inglés le parece mejor el argentino, este domingo otro jugador de Inglaterra opinó sobre ambos.

Se trata de Wayne Rooney, amigo y compañero alguna vez de CR7 en el Manchester United. "A pesar de mi amistad con Cristiano, iría con Messi. Y es por la misma razón por la que me encantaba ver a Xavi y Scholes. Es esa calma, no recuerdo a Messi golpeando la pelota tan fuerte como podía. Simplemente la hace rodar, lo hace muy fácil", afirmó al Sunday Times.

Y agregó: "Ronaldo es despiadado en el área, un asesino. Pero Messi te torturará antes de matarte. Con Messi simplemente tienes la impresión de que siempre se está divirtiendo. Los dos, Cristiano y él, han cambiado completamente el juego en términos de números goleadores y no creo que nadie los vaya a igualar".

Rooney fue uno de los testigos del crecimiento futbolístico de Cristiano Ronaldo, pero asegura que: "no estaba tan focalizado en los goles cuando comenzamos a jugar juntos, pero se podía ver que todo lo que quería es ser el mejor jugador del Mundo. Entrenaba y entrenaba y comenzó a marcar goles. Se ha convertido en una goleador increíble. Messi y él son posiblemente los dos mejores jugadores que el fútbol ha visto".



El futbolista inglés que juega para el Derby County de la segunda división de Inglaterra, se une a la lista de jugadores que eligieron al argentino por encima del portugués.

LAS PALABRAS DE BECKHAM

¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? El exjugador del Manchester United y Real Madrid, David Beckham, eligió a su favorito en una entrevista para Telam, agencia de noticias argentina.





"Messi es único como jugador y no hay otro como él", expresó David Beckham, actual propietario del Inter de Miami de la MLS.



"Él, como Cristiano, que no llega a su nivel, están por encima del resto”, agregó Beckham.