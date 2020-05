Matuidi recuerda su drama con el coronavirus: "Sentí pánico total, fue terrible"

Los futbolistas no han sido inmunes a la pandemia del coronavirus. La Serie A ha sido de las ligas más afectadas por los efectos del virus y el número de jugadores infectados ha sido elevado. Uno de ellos es Blaise Matuidi.

Entre los clubes con más casos, la Juventus. Empezó Rugani pero le siguieron jugadores como Dybala o Matuidi. Precisamente el francés recordó su experiencia de pasar el coronavirus en una charla con su excompañero en la Juventus, Mehdi Benatia.

"Siempre intentas asegurarte de que las personas no estén demasiado cerca, tienes que ser mentalmente fuerte .Es una situación nueva para todos nosotros. Yo por ejemplo no tenía síntomas, pero tan pronto como escuché la noticia me sorprendió, sentí pánico total, fue terrible y temí por mi familia y amigos. Fue difícil para ellos, pero pude tranquilizarlos".

El jugador francés se muestra desesperado y desea volver lo más pronto posible a los terrenos de juego. "Queremos que esto termine lo antes posible. Me pregunto qué pasará con el fútbol y la vida cotidiana", dijo el centrocampista de la Juventus.

"Sinceramente, fue difícil. Cuando estaba positivo, ni siquiera podía salir de compras y cuando comencé de nuevo estaba en psicosis", relató Matuidi. El jugador ya está recuperado y está pendiente de un posible regreso de la Serie A.