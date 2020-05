¿Real Madrid o Barcelona? Entrenador del Rennes se pronuncia sobre el futuro de Camavinga

Eduardo Camavinga, el prometedor mediocampista del Rennes que según la prensa interesa al Real Madrid, debería seguir "todavía al menos un año más" en el equipo francés para consolidarse y demostrar su potencial, estimó su entrenador Julien Stéphan en una entrevista con la AFP.



"Sería beneficioso para él seguir todavía al menos un año suplementario en el Rennes. Tiene que confirmarse, está en un lugar que conoce bien, está en un club que confía mucho en él y está también rodeado de gente que le conoce perfectamente", explicó el técnico.



"El próximo año tiene que confirmar su excelente rendimiento de este año. Esa será la próxima etapa. Luego, ya veremos. Su potencial es muy importante. Pero conocemos la dificultad del deporte de alto nivel. Hay que dejarle crecer, desarrollarse y, sobre todo, disfrutar en el terreno de juego, ese es su motor", añadió.

Eduardo Camavinga ya es Sub-21 con la Selección de Francia.

DEBUT PRECOZ

Eduardo Camavinga (17 años), formado en el Rennes, debutó en la Ligue 1 francesa hace un año, cuando tenía apenas 16 años y 5 meses. No ha tardado en destacar como uno de los pilares del equipo, impresionando por su precocidad, su seguridad y su visión de juego.



Este joven prodigio, nacido en Angola, de padres congoleños, llegó a Francia cuando tenía 2 años. Obtuvo la nacionalidad francesa en noviembre y fue luego convocado por la selección gala en categoría Sub-21.



En las últimas semanas ha llegado a ocupar portadas en la prensa deportiva española, que se ha hecho eco del interés del Real Madrid.



Aunque el Rennes está acusando como el resto de clubes el impacto económico provocado por el parón de la competición ante la pandemia del nuevo coronavirus, la clasificación del equipo bretón para las previas de la próxima Champions League podría ayudar a conservar a Camavinga, que tiene contrato con la entidad hasta 2022.





"Creo que se reúnen todas las condiciones para que siga al menos un año más", afirmó Stephan. "Sé también que está comprometido con su club de formación", indicó.

PENSANDO EN CHAMPIONS

Por otra parte, el tercer puesto del Rennes en la clasificación final de la Ligue 1 renovó automáticamente un año más el contrato del campeón mundial de 2018 Steven Nzonzi (31 años), que llegó a Bretaña en enero y que forma un dúo con Eduardo Camavinga que se complementa muy bien.



Sobre el final anticipado de la actual temporada, el entrenador del Rennes señaló que le hubiera gustado "un veredicto en el terreno de juego pero no fue posible".



"Me parece la decisión más correcta teniendo en cuenta el contexto", afirmó.





Julien Stéphan recordó que su club está clasificado para las previas de la próxima Champions, pero que todavía no tiene su billete para la ansiada fase de grupos.



"Si conseguimos acceder a ella sabemos que estaríamos en otra dimensión. Lo vimos con el Lille este año, que tiene muy buen plantel, el doble de nuestro presupuesto, y que no pudo ganar un partido en su grupo contra el Ajax, el Valencia y el Chelsea. El nivel es muy alto, hace falta experiencia y mucha madurez para ir adelante. Es otro mundo y por ahora no estamos en él", estimó.