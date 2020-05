"Los árbitros son en un 90% del Real Madrid y el otro 10% del Barcelona"

Se sigue destapando la polémica en torno a las "ayudas" arbitrales que reciben Real Madrid y Barcelona, una tema de nunca acabar entre los aficionados de estos clubes.

El último en hacer un duro comentario con respecto al tema, fue el ex colegiado Eduardo Iturralde González, quien tuvo una experiencia de 291 partidos en la máxima categoría del fútbol español y dirigió varios Clásicos.

Iturralde González es actualmente analista del programa El Larguero de la SER y al ser consultado por el porcentaje de árbitros que son del Real Madrid y cuántos del Barcelona respondió.





"El 90% de los árbitros son del Madrid y el 10%, del Barça", el excolegiado tiene muy clara su postura con respecto al tema y es que en 2014 para un programa de Marca TV ya había dado un adelanto.

"Los árbitros del fútbol español no venimos de Marte. Te metes a árbitro porque te gusta el fútbol, y si te gusta el fútbol no creo que haya nadie al que no le guste un equipo. Yo tengo la suerte de haber nacido en Bilbao y en Bilbao la gente es del Athletic. Sin embargo, en el resto de España la mayoría son del Real Madrid o del Barcelona porque son los equipos que ganan, y es así. Y entonces los árbitros vienen de ahí, y la mayoría son del Real Madrid", dijo en aquella ocasión.







"Y eso no quiere decir que cuando piten al Madrid no sean profesionales", cerró sobre el tema Eduardo Iturralde González.

¿REAL MADRID, EL MÁS AYUDADO?

El conjunto blanco se ha visto envuelto en varias declaraciones polémicas en las últimas semanas con respecto a las decisiones arbitrales en dos momentos puntuales de su historia.



El primero fue el árbitro inglés Mark Clattenburg, que dirigió la final de la Champions League de 2016 con victoria del Real Madrid sobre el Atlético, admitió en una entrevista para Daily Mail que el gol de Sergio Ramos fue en fuera de juego: "Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló".



De igual forma, Marcelo Lippi, entrenador de la Juventus en la final en que el equipo merengue ganó la séptima Champions de su historia en 1998, aseguró que el gol de Pedja Mijatovic fue en fuera de juego.