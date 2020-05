Vidal le responde a Chiellini tras las pólemicas declaraciones: ''Sacó cosas íntimas...''

La autobiografía publicada por Giorgio Chiellini está dejando grandes titulares. Hace una semana reveló que su excompañero Arturo Vidal llegó algunas veces en leve estado de ebriedad a los entrenamientos de la Juventus y que el alcohol era su punto débil.

El mediocampista chileno había guardado silencio ante las polémicas acusaciones, pero decidió responder a través de un Instagrama Live.

''A mí no me parece contar cosas privadas, porque uno no lo hace solo. Sacó cosas íntimas y es complicado'', partió diciendo Vidal, antes de asegurar que el italiano lo llamó para aclararle la situación.

''Pero él (Chiellini) me llamó después y me dijo que los medios se enfocaron en eso, pero que dijo muchas otras cosas que no están reflejadas en la información'', cuenta el jugador del Barcelona.

Vidal explica que sus salidas fueron con permiso por parte de la dirección técnica. ''Además tampoco fue que me arranqué de una concentración, fue algo con permiso. Si tengo que salir al supermercado o comerme un asado, lo hago. Si tengo que quedarme concentrado, lo hago. Pero cuando me toca divertirme, lo aprovecho porque soy igual que los demás''.

Respondió a Chiellini

Pese a que Chiellini se comunicó con Vidal para disipar cualquier tipo de dudas sobre sus declaraciones, el chileno mostró su molestar contras el defensor y capitán bianconero.

''En todos lados hay códigos'', apuntó. ''Las dos veces que me he equivocado, lo he pagado. Pero siempre he salido adelante'', cerró el sudamericano.