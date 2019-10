Vidal: ''Si el Barcelona me dice que tengo que salir... encantado, no tengo problema''

El chileno Arturo Vidal concedió una entrevista para Sport en la que habla de su actualidad en el Barcelona, su gran deseo y además se refirió al Real Madrid.

El mediocampista se ha convertido en el revulsivo del conjunto catalán cuando enfrentaron al Inter y le dieron vuelta al marcador, así como al Sevilla por la LaLiga. Ambos partidos en el Camp Nou.

''Hay que estar preparado. Cuando uno está en el mejor equipo del mundo siempre tiene la obligación de estar preparado, atento y cuando te toca la oportunidad... salir y ayudar al equipo. Y eso es lo que me pasó'', explicó Vidal sobre esos dos juegos.

Valverde ha mantiedo al jugador en el banquillo y Arturo afirma que la situación ha sido complicada. ''Ha sido un principio de temporada bastante difícil pero lo he tomado con calma, me he entrenado de la mejor forma y me he preparado más que nunca para hacer lo que hice en estos dos últimos partido''.

Vidal asegura que desconoce el motivo por el que no ha podido consolidarse en el 11 titular. ''No sé. Eso solo lo sabe el entrenador; él es quien toma las decisiones. Claramente llegamos en la pretemporada un poco más tarde, con Arthur, y con los que estuvimos en la Copa América. Pero de ahí en adelante empezamos a entrenar de cero para ponernos en la mejor forma''.

Asimismo habla de los elogios que ha recibido en los últimos días. ''Los elogios siempre están bien. Eso importante para mí, me siento orgulloso de cómo lo hice. Y más si lo dice Leo, que es el número uno, el capitán del equipo''.

Sobre los rumores que lo apuntan nuevamente al fútbol italiano. ''Estoy feliz. Vine acá a triunfar, a ayudar al equipo a cumplir sus objetivos y ganar títulos. Vine a ser lo que me gusta ser, importante, como lo he hecho en toda mi carrera. No estoy para estar cambiando de equipo cada vez que se abra el mercado.''.

Y agregó: ''Si el entrenador o el equipo me dicen que tengo que salir... encantado. Yo no tengo problema, pero creo que todavía tengo mucho por dar acá y quiero lograr los objetivos que dije cuando llegué. Todavía tengo que levantar la Champions''.

Vidal insiste en que su verdadero sueño en ganar la Champions. ''Sí. Lo dije desde el primer día, la tengo en la cabeza, sueño con esa copa. Sueño con estar en la final de Estambul, nos estamos preparando para ello. El equipo sabe que este año puede ser el nuestro''.

Por último, Arturo se refirió al Clásico contra Real Madrid del próximo 26 de octubre. ''Siempre el Real Madrid es muy fuerte, tiene buenos jugadores, ha realizado buenos fichajes. Es el rival más directo que tenemos. De todas formas, lo importante es que nosotros sigamos mejorando''.