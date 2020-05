Cristóbal Soria se destapa: ¿Real Madrid campeón? "Soy pesimista en pensar que el Barcelona ganará esta liga"

El polémico Cristóbal Soria estuvo en DIEZ y charló de varios temas correspondientes al mundo futbolístico que lo rodea, Messi, Sevilla, Barcelona, Real Madrid y Cristiano Ronaldo.

El tertuliano de 'El Chiringuito' comenzó su plática con Jorge Fermán y Georgina Hernández (periodistas de DIEZ) presentando su famosa biblia, en honor al crack argentino Lionel Messi.



"Esto más que una biblia, es una filosofía de vida, un concepto de interpretar el mundo del fútbol, para mí este deporte no tendría sentido sin su santidad Leo Messi, todos hemos soñado jugar al fútbol cómo lo hace él, somos unos privilegiados".





¿Volverá Messi a ganar una Champions más?: "No creo que Leo vaya a ganar una Champions League más, creo que habría que pedirle no solo una y tendríamos que ponerlo en plural serían "unas", sería algo hermoso volver ver a Messi levantar un trofeo continental".



PESADILLAS EN ROMA Y LIVERPOOL: "Soy de los que pienso que la competición más exigente es la liga española, no tiene sentido que el Barcelona haya ganado las últimas ligas con 18 puntos de diferencia ante el Real de Madrid y después ellos se proclaman campeones de la Champions haciendo dos partidos y medio buenos, han ganado otros duelos por otras circunstancias de cosas raras como el penal de Lucas Vázquez".





Y siguió: "Si hablamos de conceptos de jugar al fútbol, el mejor equipo del mundo ha sido el Barcelona de Ernesto Valverde, que le pasó por encima a todos en la liga española, es cierto que jugó 30 minutos malos ante la Roma, 40 minutos malos ante el Liverpool y el sistema de competición te penaliza, porque la Champions que hizo la temporada pasada fue inmaculada".





LOS PROBLEMAS MENTALES DEL BARCELONA: "Han tenido problemas de concentración en esos momentos importantes, el fútbol no ha faltado, ha sido el carácter, insisto, el Barcelona de Valverde ha sido el mejor de los últimos años".



LIDERAZGO DE MESSI EN LA CANCHA: "Creo que, en una competición entera como la Champions, hay que poner algo más que fútbol, para mí tiene otro nombre, es poner la virilidad encima de la mesa y eso es lo que yo les echo en cara, no es un problema de Leo Messi, es del grupo entero, que no haya nadie capaz de pegar tres gritos, de apretar los dientes y lo que llamo 'los tíos, ¿Dónde están los tíos?'".



ARTURO VIDAL: "Yo en Anfield eché de menos a este jugador, en ese momento lo quise ver pegándole una patada a uno del Liverpool, insisto, deportivamente hablando, 'Los tíos, los tíos, me c*** en la madre que me parió', que disgusto me da recordarlo".





RETORNO LIGA ESPAÑOLA: "Han sido semanas duras donde parece que aquí (España) estamos cerca de que esto se acabe y el hecho de que el fútbol vuelva nos hace pensar que todo esto acaba con el virus y el confinamiento".



Y agregó: "Estoy contando las horas, los minutos, para verlo a él (Messi) 'tocarse la barbita' y ver las cosas que hace mí chiquitito mío que no se puede aguantar, tengo ganas de verlo".



MIEDO AL CONTAGIO ENTRE FUTBOLISTAS POR EL CORONAVIRUS: "Había jugadores que se manifestaron en volver y otros no, pero hay un caso claro como el de Ivan Rakitic que decía que como futbolista se sentía en deuda con la sociedad por tanto que le había dado el mundo del fútbol a él y quería volver a jugar para sacarle una sonrisa a los aficionados".





LO QUE RESTA DE LA LIGA ¿CÓMO VE AL BARCELONA?: "No sabemos qué se va a priorizar en el regreso, si los conceptos de fútbol, la técnica o lo físico, tengo mis dudas en este aspecto y tengo mí teoría, creo que los aspectos físicos serán determinantes y creo que el Real de Madrid es superior al Barcelona, los atletas del equipo blanco son superiores a los del Barca que son más técnicos".



VENTAJA PARA EL REAL MADRID: "Soy pesimista en pensar que el Barcelona va a ganar esta liga, pienso que a pesar de que el Madrid lleva dos puntos de desventaja y el calendario le favorece al Barcelona, creo que los atletas del conjunto blanco son favoritos para ganar el campeonato".



DEL SEVILLA O DE BARCELONA: "Yo soy enfermo del Sevilla, lo que pasa que los aficionados prefieren que hablemos de Messi, Barcelona, Real de Madrid, de Militao, de Vinicus antes que del Sevilla".





SERGIO RAMOS: "Evidentemente nos hablamos, somos amigos, pero la última vez que ganó la Champions League me dijo cosas junto a Cristiano Ronaldo. "Se agarra la medalla y me dice, va para tí Cristóbal" y comienzan a cantar '¿Dónde está CR7?'".



CONCEPTO DE CRISTIANO RONALDO: "CR7, yo se que es un buen atleta, que salta mucho, que tiene las cejas más perfectas, nadie mejor que él y los abdominales que hace, todo eso lo pongo en valor, nadie se lo niega". '¿Lo extrañas en España?': Los que más lo extrañan son los del Real de Madrid, porque claro con tantos goles que hacía, los 15 de penal y los tres o cuatro en fuera de juego y encima cuando cambias a Cristiano por Vinicius Junior, la diferencia es brutal".





SECRETOS DE LA BIBLIA: "Dentro están escritos todos los mayores episodios, las obras de arte de Leo Messi, cada gol que hace, las asistencias, todo lo inmaculado y solo hay tres personas que la pueden ver, el propio Messi, el discípulo Cristóbal Soria y Jorge D'Alessandro (Otro tertuliano de El Chiringuito)".



Cristóbal Soria aseguró que no tiene ningún tipo de relación con Tomás Roncero y Juanma Rodríguez, dos panelistas del Real Madrid de 'El Chiringuito', solo es de "hola qué tal y ya, para mí son personas que están allí nada más".



ACCIDENTE QUE SUFRIÓ: "Fue un susto tremendo, me llevé una semana con los ruidos del accidente porque cuando yo me caigo de una grúa, pasan los coches cerca de mí y no me lleva uno de milagro porque no era mi día, gracias a Dios, pero ya estoy mejor, esa etapa ya pasó".



¿DE QUÉ EQUIPO ES JOSEP PEDREROL?: "Todo mundo sabe de qué equipo es mi tío, siempre está sentado al lado derecho de su 'Florentineza', es vikingo total (Real Madrid)".