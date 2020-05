¿Lo quieren? Rennes le dice al Real Madrid el alto precio que tiene Camavinga

Real Madrid no va a parar con su proyecto de fichar jóvenes crack por el mundo. Los blancos han invertido millones de euros en jugadores como Lunin, Militao, Valverde, Vinicius, Rodrygo, Kubo, Reinier, entre otros, y parece que la mística seguirá.

El último nombre que ha saltado a la popularidad en el equipo español es el del joven francés de 17 años, Eduardo Camavinga, quien juega para el Rennes de la Ligue 1. El club lo quiere retener, pero Real Madrid insiste por él.

EL PRECIO DE CAMAVINGA

Siendo así, el Rennes se ha hartado de la situación y le ha puesto precio al mediocentro que ya es Sub-19 con Francia. ¡75 millones de euros! es el precio que el equipo galo le ha puesto a Camavinga, algo que seguramente el equipo madridista no estará dispuesto a pagar.





Camavinga es el elegido por el Real Madrid y Zidane para ser el recambio de Casemiro en el mediocentro del equipo blanco. A sus 17 años, el francés se ha convertido en una de las revelaciones del campeonato francés.



Real Madrid prioriza las altas y bajas y no piensa hacer locuras por ningún jugador, a excepción de Mbappé si se le pone a tiro. Con la crisis por el coronavirus, en el Real Madrid van a ajustar mucho los gastos y esos 75 millones de euros parecen demasiados para la situación actual.