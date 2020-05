La anécdota cuando Ronaldinho tuvo que rogar: ''Toma mi camiseta, por favor no me pegues más''

El defensor argentino Pablo Álvarez militó por tres temporadas en el Catania de la Serie A y ahí conoció al astro brasileño Ronaldinho, cuando éste jugaba para el Milan después de su paso por el Barcelona.

El zaguero, que ahora defiende la camiseta del Arsenal de Sarandí de su país, cuenta que le tocó marcar a 'Dinho' y para no pasar vergüenza, tuvo que aplicar un marcaje muy fuerte contra el exmediocampista.

Según cuenta Álvarez, en los primeros 45 minutos se le fue un poco la mano con el brasileño, quien le terminó rogando para que ya no le diera patadas.

''Tengo una anécdota con Ronaldinho. Cuando termina el primer tiempo de un Milan-Catania en San Siro, nos estamos yendo al vestuario y en el túnel se acerca, se saca la camiseta y me dice: 'Tomá, Álvarez. Por favor, no me pegues más'. Y me dio la camiseta'', comienza contando el defensor para 'Crack Deportivo'.

Asimismo recuerda que era muy díficil frenar al campeón del mundo de manera limpia y por eso recurría al juego brusco.

''Era imposible parar a Ronaldinho, estaba en el aire, estaba impecable. Es uno de los mejores jugadores que pudo dar la historia del fútbol'', comentó.

Su paso por el Milan

Tras cinco espectaculares años con el Barcelona, Ronaldinho decidió recalar al conjunto lombardo en la temporada 2008-09 y firmó un contrato por tres temporadas.

El brasileño disputó un total de 25 partidos con el Milan, marcó 26 goles y conquistó una Serie A.

Cabe recordar que actualmente se encuentra bajo cárcel domiciliaria en Paraguay mientras se resuelve su caso por falsificación de identidad.