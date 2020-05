Keylor Navas y su entrañable anécdota relacionada con el Real Madrid

Keylor Navas, ya considerado uno de los mejores futbolistas de la historia en Concacaf y que aguarda la cuarentena en su natal Costa Rica ha vuelto a hablar del Real Madrid, equipo en el que se hizo leyenda al ganar tres Champions League de forma consecutiva siendo portero titular.

El guardameta actual del PSG contó que cuando era niño se entrevistaba a sí mismo haciéndose pasar como jugar del Real Madrid.



“De niño siempre fui aficionado de Saprissa y del Real Madrid, cuando me dijeron que podía ir a jugar con Saprissa mi mamá me recalcaba que estaba muy pequeño entonces yo le dije: 'me deja o me voy solo'", contó el portero tico de 33 años en una nota que reproduce el portal Everardo Herrera.

SE ENTREVISTABA DICIENDO QUE ERA JUGADOR DEL MADRID

Luego dice. "Todavía soy seguidor de Saprissa, los apoyamos siempre, obviamente por los horarios en Europa, que son ocho horas más que Costa Rica, ver un partido cuesta mucho, pero siempre les deseamos que les vaya muy bien”.





“Cuando tenía ocho o nueve años, jugaba a que era periodista y me entrevistaba a mi mismo, entonces yo decía ‘estamos aquí con Keylor Navas, portero del Real Madrid, ¿qué se siente jugar aquí?' Bueno, Dios me dio la oportunidad de cumplir este sueño y así es el fútbol’”, añadió.



Pero Keylor Navas, una persona muy cristiana no guarda rencor porque nunca se sintió valorado en el Real Madrid, al que ha catalogado como el equipo de sus sueños. Admite que en París está feliz.

“Ahora en París estoy feliz de la vida, Dios siempre nos tiene en un lugar donde cree que es el mejor para nosotros y desde que llegué me han hecho sentir uno más; me siento realmente apreciado y eso como ser humano es bonito, que la gente se siente feliz que uno esté ahí. Eso me compromete y me ayuda esforzarme para darlo todo por la camiseta que llevo hoy”, finalizó diciendo.