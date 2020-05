Douglas Costa y su dolorosa frase: "He tenido más resonancias que partidos jugados"

Douglas Costa, a pesar del tremendo despliegue físico que tiene y sus habilidades como jugador, a tal grado de llegar a ser considerado como crack, ha pensado en su retirada del fútbol a sus escasos 29 años de edad.

El brasileño de la Juventus de Turín sabe que las lesiones lo han alejado quizás de un nivel más alto en su carrera, y es que Costa, en la actual temporada de la Serie A se ha perdido 17 partidos en tres períodos separados, totalizando 82 días fuera de acción.



Según reportes, Douglas Costa ha sufrido en su carrera 18 lesiones importantes y diferentes. La peor de todas fue la que sufrió en la pantorrilla que lo descartó durante casi cuatro meses la temporada pasada.

BROMEA CON SUS LESIONES

En una entrevista que otorgó a The Players Tribune, Douglas Costa admitió lo que suele preguntarse: “Hay momentos en que pienso:' ¿Todavía puedo jugar? Porque salgo al campo y me lesiono nuevamente".





Sin perjuicio de ello, reconoció que su pasión permanece. "Cuando lo veo (fútbol) en la televisión, recuerdo que esta es mi pasión y que todavía puedo jugar a un alto nivel. Esto es lo que me mantiene vivo, no tiene nada que ver con el dinero o ser famoso".



“El punto es hacer lo que disfrutas y divertirte haciéndolo. Ese es mi objetivo", agregó Douglas Costa, quien también reconoció que en ocasiones trata de tomárselo con humor. "Bromeo con Alex Sandro diciendo que he tenido más resonancias que partidos jugados".



Y es que el papel psicológico juega algo importante en Douglas Costa y eso lo sabe, por lo que contrató un profesional en la materia que lo ayuda en ese sentido.

“La gente dice: 'Douglas tiene el potencial de ser uno de los mejores del mundo, pero las lesiones lo están frenando'. Eso me molesta. Tengo el potencial de ser un jugador superior, pero por razones fuera de mi control no puedo serlo. Cada vez que me lesiono, me pregunto: '¿Qué hice mal?' Me pregunto por qué no puedo jugar consistentemente. Es algo que me duele", finaliza diciendo el crack brasileño.