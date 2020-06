Dybala no le cierra las puertas al Barcelona y lanza advertencia para acabar con el racismo

El delantero argentino Paulo Dybala concedió una amplia estrevista para CNN en la que reveló los clubes que se interesaron por él hace un año, la llegada de Maurizio Sarri a la Juventus y además no le cierra las puertas al Barcelona.

A la espera de que regrese la Serie A, Dybala recordó que estuvo muy cerca de abandonar Turín tras el interés que mostraron equipos de la Premier League y en la Ligue 1.

''Fue más o menos el año pasado cuando la Juventus no quería contar conmigo, no quería que siguiera jugando aquí'', cuenta el jugador. ''Fue entonces cuando me contactaron y había algunos clubes que estaban interesados ​​en mí. Entre ellos el Manchester United y el Tottenham. Creo que durante mucho tiempo hubo conversaciones, luego también apareció el PSG''.

El atacante de 26 años confesó que más allá de su bajo rendimiento y las llamadas de otros equipos, decidió permanecer en la Juventus y la incorporación de Maurizio Sarri al banquillo fue fundamental para que volviera a ser protagonista.

''Con Sarri crecí mucho. El equipo comenzó a jugar al fútbol mucho mejor y eso me hizo quedarme y he tenido un gran año hasta hoy'', comentó el '10' de la Juve, que tiene contrato hasta junio del 2022.

''Me queda un año y medio en mi contrato, lo cual no es mucho, y entiendo que con todo esto que ha sucedido (coronavirus) no es fácil para el club, pero otros jugadores también han renovado. En algún momento, puede haber una posible renovación, pero depende de la Juventus'', señaló el argentino.

Barcelona y los casos de racismo

Sobre la posibilidad de jugar al lado de Messi en el Barcelona, Dybala fue muy claro. ''Sería muy agradable. La verdad es que el Barcelona es un gran equipo y con Messi es aún más grande. Pero la Juventus también es un club increíble, lleno de historia, donde actualmente hay grandes jugadores''.

El cordobés también se pronunció sobre la muerte del afroamericano George Floyd, que fue asesinado por un policía de Minnesota, Estados Unidos, en relación a los casos de racismo.

''Afortunadamente, mi familia me educó de manera diferente y puedo respetar a las personas por lo que son, por su forma de pensar y no por cómo están vestidos, de qué país son o por el color de su piel'', remarcó Dybala sobre la crianza que le dio su familia.







Su compañero Moise Kean recibió canticos racistas en abril del año pasado por parte de aficionados del Cagliari y el argentino rememoró el triste incidente. ''Realmente no fue fácil para él y he experimentado varias situaciones de racismo con otros compañeros de la Juventus en otros estadios''.

Ante estos lamentables hechos, Dybala dijo que los castigos deben ser más duros en el fútbol italiano y lanzó una advertencia. ''Si no es así, seremos nosotros los jugadores los que tendremos que tomar medidas en nuestras propias manos para que esto no continúe sucediendo, porque estamos hablando de uno de los campeonatos más grandes del mundo, donde millones de personas están viendo y si ven que hay racismo y no se toman medidas, la gente se envalentona y continúa haciéndolo''.