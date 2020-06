Duras críticas a Cristiano Ronaldo en Italia tras fallar el penal: "Está un poco oxidado"

El regreso de Cristiano Ronaldo no fue el mejor, el portugués falló un penal en las semifinales de la Coppa Italia ante el AC Milan y la prensa de ese país no lo perdona.

Los medios italianos tildan la actuación de CR7 como "decepcionante" y más cuando su rival se quedó con 10 hombres por casi 70 minutos por la expulsión de Ante Rebic.



Por ejemplo, La Gazzetta Dello Sport califica como "decepcionante" las actuaciones del luso y de Pjanic, quien solo jugó 60 minutos y fue sustituido por Sami Khedira.





Este mismo diario agrega que Cristiano "no tuvo su día" y que falló acciones como "un jugador menos que de los comunes", además, destaca que luego del penal fallado, CR7 perdió 14 balones que perjudicaron a la Juventus.

Corriere Dello Sport lo valoró como "Ronaldo no brilla", el más duro con el crack portugués fue Corriere Della Sera, quien lo describió como "humano" y que "está un poco oxidado".



Denitivamente que Cristiano Ronaldo no tuvo su día en el regreso del fútbol tras salir de la pandemia del coronavirus, los medios italianos no lo perdonaron.

EL MENSAJE DE CRISTIANO EN INSTAGRAM

Luego del encuentro ante el Milan, Cristiano mandó un mensaje a través de su cuenta de Instagram, no se refirió al penal fallado, pero si a la clasificación de la Juventus a la final de la Coppa Italia.



"El reinicio fue diferente, pero logramos nuestro objetivo. Roma aquí vamos", escribió CR7 tras el duelo.