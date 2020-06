Kempes lanza dardo a la Selección Argentina: ''Si sos amigo de los amigos, a lo mejor te ponen''

El campeón del mundo y emblema de la Selección Argentina, Mario Alberto Kempes, dio una compleja definición sobre cómo llegar a vestir los colores del equipo nacional que ahora dirige Lionel Scaloni.

Kempes sobre Honduras: ''No podés traer a Guardiola si no tenés un gran fútbol''.

A través de un Instagram Live con 'La Fiesta Pajarito', el ahora comentarista de ESPN aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino está abriéndole las puertas a técnicos que antes ni siquiera estaban en la agenda.

''Todas las posibilidades están dadas. Ahora la gente de la AFA le está dando oportunidades a aquellos que uno nunca pensaba, porque en el caso de este chico que tenemos ahora (Scaloni) creo que estaba en una de las provincias de Valencia, y de repente apareció como selecionador nacional y todos nos sorprendimos'', comenzó diciendo 'El Matador' al programa partidario de Rosario Central.

''Es bueno que llegue gente con hambre, con ideas diferentes, que no se case siempre con los mismos jugadores. Ha hecho una renovación importantísima. Ojalá le vaya bien'', sostuvo.

''En la selección argentina no podes ir cambiando como se cambiaba anteriormente hace 40 o 50 años. Cada dos partidos que se perdían se nombraba un técnico nuevo. Hoy es diferente, hoy hay que tener un poquito más de paciencia'', agregó el exjugador.

¿Cómo llegar a la Albiceleste?

Durante la entrevista surgió la afirmación que ''la Selección no es para cualquiera, hay que tener personalidad. Sin embargo, Kempes sorprendió con su respuesta: ''O ser amigo de los amigos y a lo mejor te ponen''.

Kempes le responde a Maradona tras criticar a Messi

Por último habló sobre el peso de Messi en el vestuario de la Albiceleste. ''El gran problema es que estando Messi en la Selección todos tienen el temor de no darle la pelota. Pero, cuando él no está, tiene que salir la personalidad de los otros, así se ven los grandes jugadores y estos los han demostrado. Con él se simplifica más, pero no es que se la tengan que dar siempre'', finalizó.