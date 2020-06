Revientan a Cristiano Ronaldo: ''Lo peor de la final, no se da cuenta de que ya no está en el Real Madrid''

Cristiano Ronaldo era la gran estrella en la previa de la Copa Italia, todos los focos se centraban sobre él desde el calentamiento en el Olímpico de Roma, pero la realidad fue otra.

El delantero portugués fue incapaz de ayudar a la Juventus para conquistar el título y lo perdió ante el Napoli desde los penales. Estuvo desaparecido durante los 90 minutos y también en la tanda final.

Debido a la pobre actuación, en la Gazzetta dello Sport arremetieron duramente contra Cristiano y le recordaron que ya no estaba en el Real Madrid.

''Reclama los privilegios del delantero central, incluido con el derecho inalienable de disparar cada vez que tiene el balón, pero no se da cuenta de que ya no está en el Real Madrid. Y que Dybala no es Benzema (ni siquiera Higuain). Se arriesga a ponerse triste. En los penaltis: ¿tenía que tirar el último para celebrarlo?", señala el reconocido portal italiano.

Pero el delantero no fue el único con la peor nota por su rendimiento. ''Callejón apagado y nunca encendido", afirman''.

Solo Buffon

El que sí dio la cara por la Juve y fue aclamado fue el histórico portero Gianluigi Buffon, quien tuvo varias intervenciones y mantuvo al equipo con vida hasta el final. Sin embargo, en los lanzamientos de penal ya no pudo hacer nada.

La Serie A regresa el próximo sábado y volveremos a ver a Cristiano Ronaldo sobre el césped para acallar las críticas. La Juve juega hasta el lunes en el campo del Bolonia.