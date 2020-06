Barcelona, sin margen de error ante el Athletic Bilbao para presionar por el liderato

El Barcelona (2º) recibe este martes al Athletic Bilbao, mientras el Real Madrid, que el domingo le arrebató el liderato liguero, jugará como local el miércoles contra el Mallorca, en la jornada 31 del campeonato español, que tiene a los dos gigantes empatados a puntos en lo alto de la tabla.

Adelantado por el Real Madrid, que tiene mejor diferencia de goles que su rival azulgrana, el Barcelona afronta otro partido difícil a falta de ocho jornadas para el final del campeonato.

Ver: La tabla de posiciones de la Liga de España

La tarea parece a priori más fácil para los merengues cuando el miércoles reciban al Mallorca (18º), que marca la zona de descenso a segunda división.

Por detrás de los dos gigantes, sigue la pelea por los puestos de acceso a Champions con el Sevilla (4º), que abre este lunes la jornada en el duro campo del Villarreal (6º)

El Sevilla, tras su empate el viernes ante el Barcelona (0-0), busca puntos contra el 'Submarino Amarillo' para recuperar el tercer puesto liguero, que le quitó el sábado el Atlético de Madrid.

Al igual que los dos de arriba, sevillistas y colchoneros marchan empatados a 52 puntos, mientras por detrás aprietan Getafe (5º, 48 ptos) y el propio Villarreal (6º, 47 ptos), que no pierde la esperanza de alcanzar una posición de Champions.

El Atlético visita el martes al Levante (11º) con el objetivo de seguir en los puestos de Liga de Campeones.

PUEDEN GANAR LALIGA

El técnico del Barcelona, Quique Setién, se mostró "convencido de que podemos ganar" LaLiga, después que el Real Madrid le arrebatara el liderato, evitando entrar en polémicas sobre el videoarbitraje, aunque admitió que "uno puede pensar que no se está utilizando bien".

"Seguimos y trataremos de mantener esa ilusión y esas expectativas que tenemos que tener porque realmente estamos convencidos de que podemos ganar el campeonato", dijo Setién en rueda de prensa previa al partido del martes contra el Athletic de Bilbao de la 31ª jornada liguera.

El Real Madrid arrebató el liderato al Barça el domingo tras ganar 2-1 a la Real Sociedad, en un partido marcado por decisiones polémicas del videoarbitraje (VAR), que el técnico prefirió no entrar a valorar.

"Todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciones que crea oportunas", afirmó Setién, quien consideró al VAR "una herramienta que tenemos que nos puede hacer mejores".

Además: Los otros memes donde destrozan al Real Madrid por el gane polémico en Anoeta

"Lo que hay que hacer es utilizarla en la medida en que nos proporciona una visión más clara de la realidad", añadió el técnico azulgrana, matizando que los problemas llegan cuando "unas acciones se revisan, el propio arbitro las revisas y otras no, en unos partidos sí, en otros no, y esto es lo que realmente uno puede pensar que no se está utilizando bien".

"Nosotros nos vamos a centrar en lo que podemos controlar", insistió, recordando que "siempre es lo mismo, siempre va a haber polémica y estos problemas que son inherentes al fútbol".

Horario y dónde ver por tv

* Canadá – Vancouver (1.00 PM) / Toronto (4.00 PM)

Por beIN Sports

* Estados Unidos – Los Angeles (1.00 PM) / Nueva York (4.00 PM)

beIN Sports

* América Latina – Ciudad de México (3.00 PM) / Bogotá (3.00 PM) / Santiago de Chile (4.00 PM) / Buenos Aires (5.00 PM) / Honduras (2:00 pm)

Sky i DIRECTV Sports

* Brasil – Brasilia (5.00 PM)

ESPN



El Barcelona se reporta listo para el duelo de este martes ante el Athletic Club.

* Reino Unido – Londres (9.00 PM)

Premier Player

* Francia – París (10.00 PM)

beIN Sports

-- Programa de la 31ª jornada de LaLiga (horas GMT) :

- Martes:

(17h30) Levante - Atlético de Madrid

Valladolid - Getafe

(20h00) FC Barcelona - Athletic Bilbao

- Miércoles:

(17h30) Alavés - Osasuna

Real Sociedad - Celta

(20h00) Real Madrid - Mallorca

- Jueves:

(19h30) Eibar - Valencia

(20h00) Betis - Espanyol