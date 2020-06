OFICIAL: Arjen Robben vuelve del retiro a los 36 años y jugará ahora en Holanda

Ya es oficial. Arjen Robben sale del retiro que había anunciado y jugará en Holanda en la temporada 2020-21.

Luego de un año sin actividad, Robben vuelve al equipo donde salió, el de su casa, el Groningen, con el que debutó en 2002 y que ha anunciado por todo lo alto su regreso a los terrenos de juego: "Robben se unirá al equipo de la 2020-21".

“El club puede usar cualquier ayuda durante este periodo para superar la crisis. También participé en varios promocionales y pensé en qué más podría hacer por nuestro Groningen. En las últimas semanas he tenido muchas consultas con personas dentro del club y quizás la más escuchada de la acción de los aficionados: ‘Arjen, sigue a tu corazón’, dijo Robben al portal del club holandés.

"He escuchado la llamada de los aficionados y he mantenido conversaciones con el staff directivo. Estoy trabajando para regresar. No sé si lo conseguiré, pero lo que sí sé es que no dependerá de mi compromiso y motivación", agregó Robben.

Robben disputó 602 encuentros como profesional y ganó una Champions, 12 Ligas, ocho Copas, ocho Supercopas nacionales y una Supercopa de Europa. Su mejor etapa se dio sin duda en el Bayern Munich de Alemania, su último club.

EL RETIRO

Ha pasado un año desde que Arjen Robben anunció su retiro del fútbol. El zurdo dijo que las lesiones no lo han dejado en paz y ese fue el motivo.

"Es muy frustrante. Lo intentamos todo, pero no funciona. Desgraciadamente, ese es el problema: no sabemos qué es", dijo Robben en aquel entonces.

Arjen Robben pasó por el PSV, Chelsea, Real Madrid y Bayern Múnich. En la casa blanca consolidó su fama de jugador de cristal.

El Groningen, que acabo noveno en la Eredivisie este año, presentará mañana de forma oficial al futbolista.