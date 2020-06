Su pasado lo condena: La frase de Pjanic que no puede perdonar la afición del Barcelona

El trueque del Barcelona con la Juventus por Arthur Melo y Pjanic está en la recta final después de llegar a un acuerdo muy complicado por las consecuencias de la pandemia del coronavirus.

Arthur Melo aterriza en Italia para confirmar su pase por la Juventus

Pjanic, de 30 años, vestirá de azulgrana a partir de la próxima temporada mientras que Arthur se convertirá en el nuevo socio de Cristiano Ronaldo en Turín.

Pero en las últimas horas ha salido a la luz una declaración del bosnio que no sienta bien a la afición azulgrana: el mediocampista confesó ser seguidor del Real Madrid.

Todo surgió cuando el futbolista jugaba para la Roma entre 2011 y 2016 y aseguró que desde pequeño apoyaba al conjunto merengue.

''Ahora estoy bien en Roma, pero no sé si voy a salir o no este verano. Si me preguntan por mi equipo favorito, les diré que desde niño siempre me ha gustado el Real Madrid'', afirmaba el jugador para el portal Oslobodjenje.

Zidane, su ídolo

Por otro lado, el reconocido programa español 'El Chiringuito' recogió otras declaraciones de Pjanic en las que revelaba que el Real Madrid era el equipo que lo hacía soñar.

En 2010, al bosnio le preguntaron que pósters de equipos tenía colgado en su cuarto cuando era un niño y confesó que eran del equipo blanco.

Además, Pjanic reveló que su ídolo en el fútbol siempre fue Zidane y que el número 5 que luce en su espalda es en honor a él. ''En la época que teníamos a Ronaldo, Zidane, Figo... creo que es el club que me ha hecho soñar''.