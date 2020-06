Zidane deja claro que no estará muchos años en el Real Madrid porque "desgasta"

Real Madrid se mide este domingo al Espanyol en el RCDE Stadium, en duelo por la jornada 32 de la Liga de España.

El equipo de Zidane, que depende de sí mismo para seguir de líder en la Liga de España, no quiere sorpresas y buscará los tres puntos.

Como ya es una costumbre, Zidane atendió a los medios previo al partido y lo que más llamó la atención fue su respuesta en relación a cuánto tiempo estará dirigiendo en el Real Madrid.

"No lo sé, no planeo nada en mi cabeza. A mí lo que me anima es el día a día. En mi cabeza siempre he sido futbolista, estuve casi 18 años de jugador. Decía que nunca sería entrenador y ahora lo soy, desgasta mucho y veremos. Pero 20 años no, seguro", fueron las palabras de Zidane.

Por otra parte, Zidane también asegura que fue mejor futbolista que entrenador, pese a todo lo que ha conseguido en el Real Madrid, entre ello los tres títulos al hilo de Champions League.

"No, nada. Yo mejor futbolista, desde luego. Pero igual de futbolista. Bien, pero los había mucho mejor. Yo estoy contento de lo que he hecho y sobre todo de terminar de jugador aquí, eso es lo más", dijo.

En relación al partido ante el Espanyol, Zidane dice que es otra final la que se les viene.

"Siete finales. No sabía nada, hay que seguir con lo que estamos haciendo. Mañana el Espanyol lo va a poner muy difícil, necesitan puntos. Es otra final y vamos a tener que jugar el partido a tope y estar concentrados", detalló.

Más de Zidane

¿Tiene aspiraciones por entrenar a jugadores determinados? ¿Le gustaría entrenar a Mbappé? "Tengo la suerte de estar aquí en este club y entrenar aquí. No me gusta la palabra suerte porque en la vida no hay suerte, hay que creer en lo que haces, disfrutar de lo que tenemos. ¿Hasta cuándo? Eso no me importa. Por eso vivo el día a día. Sí que puedo decir que tengo la suerte de entrenar a los mejores, porque al estar en el mejor club del mundo al final tienes a los mejores. Estoy disfrutando en los partidos, pero donde estoy disfrutando mucho más es en los entrenamientos, porque ahí... ¡la hostia!"

¿Le gusta Mahrez como jugador, qué opina de sus cualidades? "Es muy bueno. Es un jugador diferente. Muy bueno técnicamente y vertical, que busca siempre la portería y es rápido sobre todo con el balón. Pero al final no es un jugador mío. Aparte de la calidad que tiene, es un jugador de otro equipo".