Werner confiesa por qué fichó por el Chelsea y no fue por el dinero: ''Podría haber ido a China''

El delantero alemán Timo Werner reveló el motivo por el cual decidió fichar por el Chelsea a partir de la siguiente campaña y asegura que dio el 'ok' por la condiciones que le ofrecía el club para la proyección de su carrera.

El ftubolista asegura que no llega al Chelsea por el tema de dinero, ya que en ese caso hubiese apostado por las ofertas que realizaron desde el continente asiático.

''Hubo algunos clubes importantes que lucharon por mí. La oferta completa del Chelsea fue la mejor para mí, para mi forma de juego y para mi carrera", dijo el atacante para el portal deportivo Sportbuzzer.

''El tema económico fue el papel más pequeño en mi decisión. De lo contrario, podría haber ido a China'', añadió el joven jugador de 24 años.

Asimismo, Werner elogió al Chelsea como uno de los clubes más importantes de Europa y está ilusionado por esta nueva etapa de su vida.''Es un equipo muy bueno, de mucha calidad, con el que podremos luchar arriba".

No terminará la Champions con el Leipzig

Con 28 goles en la Bundesliga, Werner acabó la temporada como el máximo goleador en la historia del Leipzig. Después de su último partido con el equipo el pasado sábado, el delantero ya no disputará los que resta de la Champions League, que tendrá lugar en agosto.

''Por supuesto que me duele no poder ayudar ahora a conseguir un gran éxito, pero desde el 1 de julio seré jugador del Chelsea y me pagará el Chelsea'', explicó el teutón.

Antes de la irrupción de la pandemia, el Leipzig superó la eliminatoria de octavos de final de de Champions frente al Tottenham por un global de 4-0 y al Chelsea le resta el partido de vuelta ante el Bayern de Múnich (perdió en la ida por 0-3).