El provocativo mensaje del Real Madrid en Twitter que no gustará al Barcelona ni a Zidane

Real Madrid es más líder que nunca y ayer ante el Getafe dio un paso firme rumbo al título de la Liga de España.

Los blancos le sacaron al Barcelona cuatro puntos de ventaja en la tabla de posiciones y tienen todo a favor a falta de cinco fechas para el final de campeonato.

Luego de la victoria, el Real Madrid colgó un mensaje en sus redes sociales, precisamente en Twitter, que ha generado controversia.

El polémico tuit seguramente no gustará al Barcelona y mucho menos a Zidane, que no es partidario de este tipo de situaciones, al menos así lo ha dejado claro en las conferencias de prensa.

Lejos de culpar a los jugadores o al propio DT, los responsables de las redes sociales del Real Madrid no se han medido y publicaron un provocativo mensaje.

El community manager del Real Madrid hace gala del liderato del club madridista en la Liga de España, pero también de la ventaja que ahora tiene el equipo de Zidane sobre su principal perseguidor, el Barcelona.

"¿Cuántos puntos le sacamos al segundo clasificado, Sergio Ramos?", se pregunta en el tuit acompañándolo con una serie de emoticonos donde aparece tambien el número 4.

NO CELEBRAR

Zidane sabe que la Liga de España aún no ha terminado y que no hay que celebrar antes de tiempo.

Este polémico mensaje seguramente no va a gustar al propio Zizou, pues no quiere que el club transmita ese tipo de imagen y menos cuando LaLiga aún no está sentenciada.