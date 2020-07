Lloris revela por qué estuvo a punto de irse a la manos con su compañero Son en pleno partido

El Tottenham se impuso este lunes por la mínima ante el Everton y recuperó la senda ganadora luego de la dura derrota contra el Sheffield United que lo alejaba de los puestos para competiciones europeas.

Pero de lo que más se habló fue del cruce que mantuvieron el guardameta Hugo Lloris con su compañero Son cuando terminaba la primera mitad. El francés salió en busca del coreano para reprocharle sobre una jugada, pero éste siguió caminando mientras lo ignoraba.

Lloris claramente se enfadó y se dirigió de manera agresiva, pero por suerte el encontronazo no pasó a mayores porque Lo Celso intervino y separó a ambos.

Tras ese polémico incidente, este martes Lloris dio la cara y explicó por qué se enojó con Son durante el partido. ''Lo que pasó entre Sonny y yo es parte del fútbol a veces. No es un problema'', aseguró el francés, en declaraciones que recoge The Sun.

''El haber concedido una oportunidad de gol al rival segundos antes de que acabara el primer tiempo porque no presionamos de la manera adecuada... eso fue fue lo que me enfadó. Pero es parte del fútbol, no es un problema. Seguimos adelante'', comentó el arquero y capitán del Tottenham.

Reconocido por Mourinho

Las palabras de Lloris coinciden con la de su entrenador José Mourinho, quien al término del juego aplaudió el violento cruce y se responsabilizó de eso.

''Fue hermoso, probablemente fue consecuencia de nuestras charlas. Si quieren culpar a alguien por eso, soy yo. Porque critiqué a mis chicos por que ellos no son, en mi opinión, suficientemente críticos con ellos mismos. Les pedí que sean más exigentes con ellos mismos y con el resto, les pedí que saquen esa presión y ese espíritu de equipo que deben tener'', admitió el DT de los Spurs.

Mourinho se molestó con la derrota de la fecha anterior contra el Sheffield United (3-1) y señaló que la actitud de sus jugadores era de ''resignación absoluta'' luego de haber recibido el primer gol. Es por eso que había reclamado algo de rebeldía a sus dirigidos.

''El capitán entendió que Son tenía que hacer más por el equipo y dar un mayor esfuerzo del que estaba dando. Fue algo muy importante para la plantilla'', sentenció el luso