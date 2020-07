Sergio Ramos sorprende al hablar de su futuro tras coronar al Real Madrid campeón

Follow @GustavoRocaGOL

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, ganó su quinta Liga de España con el equipo merengue y, según lo manifestado tras el partido, desea continuar en Chamartín hasta el final de su carrera.

Luego de coronar al Real Madrid campeón de liga, el defensor central habló y además, sumó muchos bonos a Zidane Zidane en la obtención del campeonato liguero.

LO QUE DIJO SERGIO RAMOS

Sobre el título: "Tiene muchos méritos a pesar de lo que puedan decir".





Disfrutar la copa: "Ha sido una temporada atípica, un poco rara después de lo que hemos vivido, pero la claridad después del confinamiento era clara, ganar todo lo que teníamos para poder tener posibilidades de ganar el título porque le sacábamos al Barça los puntos, no dependíamos de nosotros, el margen de error nuestro no existía en nuestra cabeza y asílo hemos demostrado, hemos salido en todos los partido a ganarlo, pero es difícil, con este tipo de rivales no se puede ganar con un marcador fácil; el trabajo, el esfuerzo y es la recompensa a nuestra 34 ligas ya, afortunadamente, la mía la quinta, muy contento por el trabajo realizado"



Habla de Zidane: "Es clave, el patrón del barco es el que marca siempre, el que tiene que dar el paso al frente y marca la diferencia al resto, siempre ha sido una persona que ha depositado la confianza en el jugador, eso no es normal en todos los entrenadores, nos sentimos muy arropados por Zizou, creemos en él, en su trabajo, cuando viene, todo lo que toca pues es mano de santo. Que dure mucho y que se valore la gran persona que es, es un entrenador único".

La liga del...: "Es la liga del trabajo, esfuerzo y la constancia, creo que el ser regular ha sido lo más importante, quizá la liga del coronavirus".

Su futuro y cuántos años más quiere estar en el Madrid: "Bueno, los que quiera el presidente (risas) yo creo que no depende de mí, estoy encantando aquí, todo el mundo lo sabe, me gustaría terminar mi carrera aquí, estoy contento, estoy tranquilo,