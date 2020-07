Zidane: ''La Liga es la hostia, es la más difícil; me pone más feliz que la Champions''

Zinedine Zidane se mostró eufórico tras quedarse con el título de LaLiga (su segunda como entrenador) y elogió a toda la plantilla del Real Madrid. El francés aseguró que el fútbol español es el más difícil de todos.

Sensaciones

''La sensación es tremenda. Son diez victorias. Es cosa de equipo, lo luchamos hasta el final y estamos muy contentos. No tengo palabras. Tengo una emoción muy grande''.

Mérito del entrenador

''Son los jugadores que luchan desde que estoy con ellos, tengo mi papel, pero lo más importante son ellos, que creen en lo que metemos para ganar. Luchan en el campo y son un grupo, un equipo de personas humanas antes que jugadores. Solo puedo estar feliz''.

Comprometidos del primero al último

''Sí, igual de comprometidos incluso el que juega menos. Es el fútbol, no va a cambiar nunca. Hay quien juega más, pero el que juega menos aporta algo al equipo, como debe ser. Y al final, sobre todo para ganar cosas como esta. La Liga Española es muy difícil porque son 38 jornadas y mira, hasta el penúltimo partido''.

¿Por qué ha ganado la Liga el Madrid?

''Somos los que ganamos más puntos que los demás y lo conseguimos. Hoy es un día para mí profesionalmente uno de los mejores que he vivido. Porque es una Liga, y después del confinamiento… Impresionante''.

Más feliz que en las Champions

''Sí... La Champions es la Champions. Pero la Liga Española es un esfuerzo tremendo, son 38 jornadas y al final de ellas si tienes más puntos es que la Liga es la hostia''.

¿Qué significa este título?

''Es enorme, es una lucha constante. Cuando se consigue algo grande como hoy, estoy muy agradecido a los jugadores. Es una cosa muy grande, es una emoción tremenda''.

¿Le da la risa cuando hay gente que no lo valora?

''Al final no va a cambiar. Cada uno puede opinar y cuando tú estás en el Madrid, es así. Eso no me va a hacer más o menos feliz cuando hay críticas. Tengo que hacer mi trabajo, estoy apasionado y tengo la suerte de estar en este gran club''.

Su segunda Liga

''La primera Liga fue fenomenal, pero esta tiene un sabor particular. Dos meses en casa, luego volvemos y nos preparamos de una manera diferente y conseguimos una Liga que para mí es la más difícil, la española''.

Sergio Ramos

''Es nuestro capitán, es nuestro líder... el motor del equipo. Cada uno aportamos, pero él es nuestro capitán. Tenemos a cuatro capitanes con Marcelo, Varane y Benzema, pero Sergio es nuestra referencia. Todo madridista se siente muy representado con Ramos en todos los sentidos''.

¿De quién se acuerda usted con este título?

''Primero a todos los aficionados. Faltaron por obligación, pero creo que están ahí. Al final pienso en ellos. Pero sobre todo a toda la plantilla y a todas las personas que han trabajado alrededor del equipo a base de creer porque sabemos que nosotros tenemos calidad. Cuando se consigue una cosa tan importante como la Liga es porque creemos en lo que hacemos. En los jugadores y la afición, y luego la familia''.

¿Es de emocionarse fácilmente?

''Soy como soy. Es verdad que no soy demasiado expresivo, pero por dentro estoy muy feliz''.

Florentino dijo que usted es una bendición

''Es él quien me ha traído como jugador y siempre le estaré agradecido por esto. La historia sigue y gracias a él. Me alegro''.

¿Cuál ha sido el momento más difícil para usted?

''El partido antes del confinamiento, que perdimos con el Betis. Ahí sí porque después de haber ganado al Barça fue un palo. Luego vamos a casa, estamos dos meses, volvemos y es otra cosa. Tenemos otra energía, otra vez queremos volver a hacer las cosas bien. Nos preparamos bien y logramos diez victorias de diez. Al final me quedo más tranquilo con lo que conseguimos hoy y el partido del Betis ya no lo tengo en mi cabeza''.