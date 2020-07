Zidane sobre Bale y James: ''Con uno saben lo que pasó; con el otro es decisión técnica''

Zinedine Zidane ofreció su última rueda de prensa de la temporada en la Liga Española luego del empate del Real Madrid frente al Leganés (2-2), que manda al equipo del 'Vasco' Aguirre a la Segunda División.

Así quedan Real Madrid y Barcelona en puntos en la tabla de posiciones

Enfado por no terminar con triunfo

''Durante el partido te puedes enfadar, porque no jugamos al nivel nuestro. Pero al final me quedo con lo que hicimos hasta hoy. El resultado no ha sido la victoria, pero no perdemos. Ahora toca descansar. La temporada ha sido espectacular. Tenemos que estar contentos con lo que hicimos''.

Jovic

''Como siempre, yo cuando hablo de Luka, lo que digo es que es joven. Tiene talento. Pero ha sido una temporada complicada para él, sobre todo con lesiones. De cosas que le han pasado. Confío en él. Veremos el próximo año''.

Opciones de estar en cuartos de final de Champions

''Claro que lo creo. Hasta el último segundo vamos a pelear para ir a esa final. Pero ahora no hay que pensar en la Champions. Toca descansar y pensar en coger fuerzas. El tramo final ha sido un esfuerzo tremendo. Ahora todos necesitamos algo de relajación. Es lo que vamos a hacer''.

James y Bale no entraron en la lista. ¿Le queda la espina de no haber sacado el 100%?

''No, porque las cosas cambian. Ustedes saben lo que ha pasado con uno, con el otro es una decisión técnica''.







¿Le preocupa que ahora el equipo se relaje?

''No, no me preocupa. Hoy no nos hemos relajado. No hicimos un gran partido, pero no me quedo con eso. Me quedo con todo lo que han hecho hasta ahora. El partido de hoy son cosas que pasan. Ya pasó. Ahora no podemos pensar en el partido. El rival se jugaba hoy toda la temporada. Nosotros, un poco menos. Lo que sí me quedo es lo que hicimos hasta ahora, hasta el último partido''.

Conocé el nuevo y lujoso negocio de Gareth Bale en Cardiff

Ganar la Liga

''Al final hemos conseguido un trofeo importante, hemos ganado LaLiga. Son 38 jornadas. Quedar arriba del todo, es muy bonito''.

Hazard

''Vamos a intentar todo para cuidar a los jugadores. Eden ha tenido algunas molestias. Ojalá con este parón, con este tiempo en el que podemos recuperar, espero que se pueda recuperar del todo''.

La vueta contra el Manchester City

''No son vacaciones lo que tenemos ahora. Un poco de descanso. Ahora no pienso en el Manchester City. Queremos desconectar un poco. Luego tendremos todo el tiempo para pensar, tendremos 10-15 días para pensar''.