Cristiano Ronaldo superado por Immobile: Así marcha la tabla de goleadores de la liga italiana

Ciro Immobile recupera el liderato de goleo en solitaro de la liga italiana tras su gol ante el Cagliari por la fecha 35 de la competición.

El delantero de la Lazio superó a Cristiano Ronaldo que no tuvo la misma suerte en la derrota de la Juventus ante el Udinese 2-1 más temprano.



Immobile llegó a la cifra de 31 goles en la Serie A y superó a CR7 que se quedó con 30 a solo tres fechas del final de la liga italiana temporada 2019/20.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE GOLEADORES





Además, Ciro Immobile quedó a solo tres tantos de Robert Lewandowski en su lucha por la Bota de Oro, el italiano sueña con llevarse este premio y le restan tres duelos para tratar de conseguirlo.

PRÓXIMOS PARTIDOS:

Para Cristiano Ronaldo:

Juventus vs Sampdoria

Cagliari vs Juventus

Juventus vs Roma



Para Ciro Immobile:

Hellas Verona vs Lazio

Lazio vs Brescia

Napoli vs Lazio