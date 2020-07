La Federación Francesa de Fútbol se rinde ante Benzema y el crack del Real Madrid se burla

Sigue la polémica entre la Federación Francesa de Fútbol y Karim Benzema. El atacante del Real Madrid no ha sido convocado a la selección de su país desde el 2015, es decir, desde aquel escándalo con Mathieu Valbuena, quien lo acusó de chantaje.

Benzema ha sido uno de los mejores delanteros del mundo en los últimos años, pero pese a esto no ha sido tomado en cuenta por la selección de Francia, pese a que el deseo de Karim es volver.

Ahora, la Federación Francesa de Fútbol se ha pronunciado sobre la tremenda temporada que ha tenido este año Benzema, elogios que provocaron las risas del galo.

"Benzema ha completado la mejor temporada de su carrera", djo el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Le Graët, quien hace unos meses afirmó de forma tajante: "La etapa de Benzema con Francia está acabada".

"Benzema ha completado una temporada excepcional con el Real Madrid. Ya he felicitado a Zidane, que es su entrenador. Ahora mismo, tras la temporada que acaba de completar, es uno de los mejores jugadores. ¿El mejor? No me corresponde juzgarlo porque no he visto todos los partidos. Pero en mi opinión hizo la mejor temporada de su carrera", afirmó Le Graët.

BENZEMA SE BURLA

De manera inesperada, Karim Benzema se ha pronunciado en las redes sociales tras las declaraciones que hizo la Federación de Francia.

"Prefiero reírme", ha escrito Karim como respuesta a una entrevista en la que la máxima autoridad del fútbol francés se rindió a Benzema.

Con 21 goles, Karim ha acabado como el segundo máximo goleador de la Liga de España tras Lionel Messi que hizo 25 dianas, compartiendo con el argentino el ataque en el once ideal de LaLiga.

Sus 21 goles valieron 16 puntos frente a 11 de los 25 tantos de Messi. Y Karim hizo más daño a los equipos poderosos. Pese a esto, el crack del Real Madrid parece que nunca más volverá a la selección Francia.

AQUEL PRIMER CRUCE

En noviembre Le Graët y Benzema protagonizaron un cruce de declaraciones cargadas de máxima tensión, cuando Francia empezaba a rendirse ante las actuaciones del francés en el Real Madrid.

Le Graët, presidente de la Federación dijo: "Karim Benzema es un muy buen jugador, nunca he cuestionado sus cualidades. Por el contrario, le muestra al Real Madrid que es uno de los mejores jugadores en su posición. Pero la aventura del equipo de Francia terminó".



Benzema lleva ya cinco años sin ser tomado en cuenta en la selección de Francia, pese a sus grandes actuaciones en el Real Madrid.

A esto, Benzema respondió en su cuenta de Twitter: "Sepa que solo yo pondré el punto y final a mi carrera internacional".