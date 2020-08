James Rodríguez rompe el silencio sobre Zidane: "Tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable"

El futbolista colombiano James Rodríguez rompió el silencio sobre su pasaje en el Real Madrid que después de su regreso del Bayern Munich sigue sin ganar un lugar en el equipo de Zidane.

En entrevista con Daniel Habif a través de un podcast, el cafetero sacó entrever su relación con el entrenador francés y su actualidad en el equipo merengue.

Una de las primeras cosas que dejó en claro es que "es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre".

Y sobre su futuro próximo manifestó que "a mí también me gustaría saber a dónde me voy. Pueden pasar días o semanas hasta que sepa a dónde me voy. No lo sé, de verdad. Quiero ir donde pueda jugar, donde sea feliz y donde me sienta querido por todo el mundo".

SU LUGAR EN EL EQUIPO DE ZIDANE

-¿Qué ocurre con Zidane?-, le consultaron. James dijo que quizá se trate de sus "gustos".

"Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable. Yo ahí no me meto. Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil...", señaló.

Por otra parte comentó que antes del inicio de la temporada quería optar por su salida, pero Real Madrid se habría negado a dejarlo salir.

"Yo quería irme y el club no me dejó salir. Quería irme a donde hubiera podido jugar, yo y sabía que no iba a tener oportunidades, porque Zidane ya tenía su base. Mi deseo era que la afición tuviera el recuerdo de mi anterior etapa en el Madrid, no ésta... Yo hice 36 goles y 42 asistencias...", reveló.

Finalmente, el habilidoso sudamericano tituló su última campaña como "es una de las mayores decepciones de mi carrera, pero gracias a Dios soy joven y tengo años por delante para ser feliz".