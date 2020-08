Ronald Koeman confirma que está cerca de ser el nuevo entrenador del FC Barcelona

Ya no es un rumor. Ronald Koeman habló por primera vez de la posibilidad de convertirse en el nuevo entrenador del FC Barcelona.

El estratega habló ante las cámaras de la televisión NOS, que lo estuvo vigilando en las instalaciones de la Federación de Holanda y no escondió su deseo de ir al Barcelona.

“Este es el momento de aceptar el cargo de entrenador del Barça. Me gustaría, claro pero todavía no hay un acuerdo definitivo, faltan las firmas en el contrato. Es en ese momento cuando todo es cien por cien seguro”, expresó Koeman.

“No puedo decir nada todavía que sea definitivo, me encantaría poder hacerlo pero ahora no toca, tenemos que esperar. No puedo decir nada más”, añadió Ronald Koeman.

Se dice que el DT holandés fue a la Federación holandesa para renunciar a su cargo e irse al Camp Nou. Con la selección de su país tiene contrato hasta 2022.

HOY PUEDE SER ANUNCIADO

Según medios catalanes como Mundo Deportivo, afirman que Koeman podría ser anunciado hoy mismo como el nuevo entrenador del FC Barcelona.



Koeman deja claro que su deseo es dirigir al Barcelona la próxima temporada.

El director general del FC Barcelona, Òscar Grau, viajó ayer por la tarde rumbo a Amsterdam, tras haber salido de las oficinas del Barça a mediodía. El ejecutivo azulgrana se desplazó a Holanda para negociar personalmente con la federación holandesa la salida de Koeman y para concretar el acuerdo con el representante del entrenador.

Hay que mencionar que el Barcelona hizo oficial ayer la salida de Quique Setién, que fue el gran señalado de la paliza que recibió el equipo a manos del Bayern Munich en cuartos de final de la Champions.

Koeman podría llegar con Alfred Schreuder como segundo entrenador. Tiene 47 años, es holandés, fue centrocampista, y ya fue segundo entrenador de Ten Haag en el Ajax. Dirigió al Twente en solitario y su último equipo fue el Hoffenheim alemán.