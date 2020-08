Sigue la barrida: El Barcelona hace oficial ahora el despido de Eric Abidal tras la debacle

Sigue la revolución en el FC Barcelona tras la debacle en la Champions League, donde fueron humillados por el Bayern Munich.

Ayer se confirmó la salida de Quique Setién como entrenador y hoy se anuncia la salida de Eric Abidal.

Ver: Koeman confirma que está cerca de ser el nuevo entrenador del Barcelona

El que era director deportivo del club azulgrana, es otro de los grandes señalados del fracaso en esta temporada del Barcelona.

"El FC Barcelona y Éric Abidal han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía ambas partes", dice el comunicado del conjunto azulgrana.

"El Club expresa públicamente su agradecimiento a Éric Abidal por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana, y le desea suerte y éxitos en el futuro", agregan.

TUVO PROBLEMAS CON MESSI

Eric Abidal, que era el director deportivo del Barcelona, sorprendió en una entrevista con el diario Sport al hablar en su momento de la salida de Ernesto Valverde y mencionar que "muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho".

Además: El primer fichaje bomba que pide Koeman al Barcelona

Enterado de esto, Lionel Messi se expresó a través de su cuenta de Instagram y sin duda se mostró molesto con Abidal.



Lionel Messi tuvo una bronca con Abidal el pasado mes de febrero. Todo inició por el despido de Valverde como entrenador.

"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien", escribió el 10 en un conflicto que se dio el pasado mes de febrero.

"Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman", agregó Lionel.

Sin duda la decisión del Barcelona de despedir a Abidal pasa mucho por este tipo de conflictos que nada bien le hacen al club.