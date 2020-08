Dardo contra Messi: ''Desde que se fueron Xavi e Iniesta no volvió a ser el mismo''

Juan Carlos Heredia, mejor conocido como 'Milonguita', es una voz autorizada en Argentina para hablar del Barcelona, ya que se le recuerda por su paso en el equipo azulgrana, con el que estuvo cinco años y ganó una Copa del Rey y una Recopa de Europa.

La bomba de Messi en el Barcelona tras la debacle en la Champions

El argentino habló de la actualidad que vive el club catalán con la casi llegada de Ronald Koeman en reemplazo de Quique Setién y asegura que Messi ya no es el mismo desde que se fueron Xavi e Iniesta.

''El Barcelona no está para ver si un entrenador como Koeman le va a dar o no resultado. No puede estar esperando a ver si Koeman va a ser o no buen técnico. Cuando contrataron a Setién, dije: '¡Que raro, que contraten un técnico sin prestigio!'. Ni idea quién lo conocía a Setíen. Él solito se ganó que no siga en el Barcelona'', explicó el cordobés en un diálogo con Súper Deportivo Radio.

Sobre la elección para tomar las riendas del equipo, Heredia dijo que ''yo hubiera apostado por Xavi en estos momentos porque conoce mejor el club''.

Messi es uno de los señalados por la debacle del Barcelona en la Champions y el 'Milonguita' comenó que el delantero ''no volvió a ser el mismo cuando le sacaron de su lado a Xavi y a Iniesta. No lo ví jugar más con esa dinámica''.

Manchester City habría iniciado su plan para fichar a Messi

Y añadió: ''Messi hoy tiene que armar juego, hacer los goles, patear los tiros libres... Eso es mucho para él solo, porque lleva la responsabilidad de un gran club de Europa. Si no anda Messi, no anda el Barcelona''.

¿Salida de Messi?

Tras los rumores de que 'La Pulga' pueda dejar el Barcelona, Heredia dijo que no cree que se vaya de la institución y que los directivos tendrán que gastar mucho dinero para armar un proyecto sólido.

''No creo que en otro lado se sienta más cómodo que en un sitio en el que estás desde los 13 años. Si Messi se queda y para que veamos la mejor versión de él, los dirigentes van a tener que gasta mucha plata. El Barcelona hace lo que Messi quiere'', sentenció.