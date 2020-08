Ronald Koeman en su presentación con el Barcelona: El caso de Messi y los fichajes

El FC Barcelona ha presentado hoy a su nuevo entrenador para la temporada 2020-21. El holandés Ronald Koeman firmó por dos años y fue dio su primera conferencia de prensa.

Una de las preguntas que no podía faltar era lo del futuro de Lionel Messi, que ha sido tema de discusión ante los rumores de una posible salida.

"No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor jugador del mundo, y siempre lo quieres tener en tu equipo. Por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi porque gana partidos. Si saca su rendimiento, contento por si quiere quedarse", dijo Koeman.

Y siguió con el tema: "A partir de hoy, hablaré con él. Vamos a trabajar y hablar con varios jugadores. En el caso de Messi, ojalá que siga más años aquí. Si digo aquí lo que voy a decir, no haría falta que me reúna con él. Yo soy entrenador para tomar decisiones. Una vez más, le falta un año de contrato. Es el jugador importante que quieres en tu equipo como entrenador".

Asimismo, Koeman fue preguntado por la posible lista de bajas que tendrá el club, donde se resalta el nombre de Luis Suárez.

"Aquí no voy a hablar sobre jugadores. No me gusta por respeto a estos jugadores", aclaró, pero tampoco quiso desmentir que sería uno de los sacrificados.

En cuanto a los refuerzo, el DT holadés habló de Coutinho, quien no seguirá en el Bayern Munich.



Koeman en su presentación como el nuevo entrenador del FC Barcelona.

"Es un jugador del Barcelona y si hay que tomar decisiones las tomaremos. Me han informado. Ahora tengo más tiempo para conocer a los jóvenes que hay. Es un momento para dar posibilidades a los jóvenes. No tenemos duda en poner a gente joven cuando se lo merece. Hay que tener equilibrio entre experiencia y juventud. Hay que jugar con más intensidad", explicó.

SOBRE LA IMAGEN DEL CLUB EN LISBOA

Koeman dio su opinió sobre la paliza que recibió el Barcelona 8-2 ante el Bayern Munich por los cuartos de final de la Champions.

"Estuve muy triste como todos los culés. Un resultado tan amplio no puede ser. La imagen no es la que queremos. Fue un día triste. Después tendremos días diferentes. Vamos a celebrar que tenemos más días", subrayó.

Ronald Koeman quiere dejar ahora todo atrás y se enfoca en lo que viene. Finalmente ha cumplido su gran sueño.

"Hoy es un día para estar feliz, orgulloso. Tengo la posibilidad de entrenar a un equipo grande. El Barcelona exige siempre al máximo, y así me gusta. Ahora sí he firmado y soy entrenador del Barcelona. A partir de ahora empezaremos a trabajar, tener un equipo fuerte. La imagen del otro día no es la que queremos. Nadie. Tenemos que trabajar mucho para recuperar el prestigio. Todavía el Barça es el club más grande del mundo. Es un sueño, y el sueño ha sido realidad. A partir de ahora a trabajar para poner al Barcelona arriba. Es nuestro oficio, es nuestro trabajo, junto a jugadores que todavía tienen mucha calidad".

OTRAS FRASES DE KOEMAN

Quiere jugadores que se comprometan: "En principio no. Un jugador cuando tiene 31 o 32 años no está acabado. Es todo por el hambre que tiene el jugador. Si uno tiene 20, tiene hambre. Tenemos que buscar lo mejor. Quiero jugadores que estén comprometidos".

Frenkie de Jong y su posición: "Par un jugador que llega aquí, con sus años, siempre es complicado. Creo que es positivo que haya jugado muchos partidos. He dicho que no ha jugado en su posición. Para mí lo más importante es buscar su mejor posición".

Sobre el fichaje de Van de Beek: "Tenemos que mirar nuestra plantilla. Mirar posiciones para mejorar y ver qué tenemos aquí. Es un jugador muy bueno del Ajax, pero hay mucho más. Ya veremos.