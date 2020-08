Ronaldo sorprende antes de la final de Champions: el delantero que debe fichar el Real Madrid y el posible adiós de Messi

El astro brasileño Ronaldo Nazario repasó la actualidad del fútbol en un acto organizado por el Banco Santander en el que también estuvieron Figo y Rui Costa. El 'Fenómeno' no regateó a ninguna pregunta y hasta respondió sobre la situación de Messi en el Barcelona.

Nunca ganó la Champions

''Desgraciadamente, es la única copa que falta en mi vitrina. Pero, aunque no la he ganado, he disfrutado de ella, he jugado muchos partidos y he marcado muchos goles''.

Neymar sin definición

''Es cierto que ha jugado muy bien los últimos partidos, sobre todo en esta fase final en Portugal, donde ha generado muchas ocasiones, pero sí le ha faltado un poco de tranquilidad a la hora de concluir la jugada. Los goles los tiene, ha marcado muchos, tiene mucha facilidad. Con un poco de suerte, en la final seguro que se podrá reencontrar con ellos. Seguro que no se le ha olvidado''.

PSG o Bayern

''Este formato de final deja muchas sorpresas. Los equipos con menos posibilidades tienen ocasión de ganar con él. Los que están en la final se lo han merecido; han pasado algunos sustos, pero es una auténtica final de Champions. Vamos a ver una tremenda final''.

¿Será el mejor del mundo si Neymar gana la Champions?

''Necesita este título para poder luchar realmente por ser el mejor del mundo esta temporada. Primero tiene que conseguir este título''.

La situación de Messi en el Barcelona

''Es muy poco probable que pueda salir del Barcelona, sobre todo en estos momentos en los que hay una crisis. Si fuera el Barça, no le dejaría salir en ningún caso''.

Enamorar de nuevo a Messi

''Tiene una relación con el Barcelona muy, muy grande y muy intensa. No creo que haya dejado de estar enamorado del club. Creo que se está exagerando la situación por el 8-2 con el Bayern. Necesita que le ayuden sus compañeros, que ya lo hacen. Seguramente el Barça tenga que pensar algo distinto para las próximas temporadas poder ganar la Champions. Dejar que salga su mejor jugador no es la solución''.

Luis Suárez

''Sigue siendo uno de los mejores 9 de la actualidad, junto a Lewandowski y Benzema, que es otro que me encanta. Estoy convencido de que tiene muchos años como un gran 9 representando esta posición tan querida''.

Si usted fuera Florentino Pérez, ¿ficharía a Neymar o Mbappé?

"A Mbappé, sigo con la misma idea. No es que uno sea mejor que el otro, pero si tienes que hacer una inversión de mucho dinero tienes que pensar en el futuro. Son 28 años y 21, y por eso está bastante más claro como inversión. Tendría bastante más lógica''.

Su Inter perdió contra el Sevilla la Europa League

''Fue un partidazo, una gran final. Una pena para el Inter, pero se enfrentó a un rival muy digno, muy duro, al que conocemos muy bien por la Liga. Fue un verdadero espectáculo. Se lo merecía también el Inter por su temporada, haciendo un gran esfuerzo en el primer año de Conte. Quería que ganara el Inter, aunque doy la enhorabuena al Sevilla, que ha conseguido un título de forma brillante otra vez''.