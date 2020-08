Sport: Lionel Messi insiste en salir del Barcelona, pero de forma "amistosa"

Lionel Messi no cambia de parecer. El jugador de 33 años mantiene su postura de salir del FC Barcelona. Los medios catalanes insisten que nadie ni nada le hará cambiar de parecer, pero sí desea una salida amistosa del club de sus amores.



"Veinticuatro horas después de su oferta de negociar su salida del Barça, Leo Messi sigue esperando una respuesta del club más allá de la reiteración del presidente Josep Maria Bartomeu de no venderle. Los abogados del crack argentino consideran que la cláusula liberatoria de su contrato sigue vigente y que no caducó el 10 de junio, pero el futbolista mantiene su deseo de no irse del Barça, después de 20 años, por la puerta de atrás y quiere pactar un adiós amistoso", asegura Sport.

El medio, afín al Barça, asegura que la decisión de irse de Lionel Messi es irreversible, por lo que no hay vuelta atrás; el cuadro culé, haga lo que haga, no hará cambiar de opinión al astro argentino que ya tomó una decisión, y es la de largarse.





"Messi tiene claro que su etapa en el Barça ha acabado y que necesita nuevos incentivos en la recta final de su carrera deportiva", asegura Sport.

MESSI BUSCA UNA SALIDA AMISTOSA

Y es que la intención de Lionel Messi choca frontalmente con la férrea voluntad de Josep Maria Bartomeu de no pasar a la historia como el presidente que vendió a Messi. Por eso, incluso, ofreció su dimisión si eso servía para que el crack argentino reconsiderara su postura.

Así las cosas, Messi cree que no hay nada que reconsiderar. Solo quiere buscar una salida honrosa para las dos partes. No quiere ninguna guerra mediática. Ni ninguna batalla judicial. Este es el motivo que empujó el viernes al futbolista y a sus asesores a pedir esa negociación.



Mientras que por otro lado, la decisión del Barcelona de cerrarse en banda a reconocer vigente la cláusula liberatoria y a negociar un traspaso aboca a Messi y al propio club a un callejón sin salida. "Hay que ver qué movimientos está dispuesto a hacer Messi en las próximas 48 horas, en las que debe acudir a las pruebas PCR (mañana domingo, día 30) e iniciar los entrenamientos de pretemporada a las órdenes de Koeman (el lunes, día 31)", cierra diciendo el medio.