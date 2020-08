¡Bombazo! Liberman descarta al City y revela el sorpresivo equipo que fichará a Messi

Martín Liberman es uno de los periodistas argentinos más respetados en el mundo del deporte y este fin de semana ha dado la noticia "bomba".

Como ya se sabe, el planeta entero se muere por saber el destino de Lionel Messi, que ya comunicó al Barcelona su deseo de irse. Lo hizo mediante un burofax a mitad de semana.

Se ha hablado mucho de que el Manchester City será el destino de Messi en la próxima temporada, incluso otros hablan de que no saldrá del Barcelona, pero Martín Liberman ha sorprendido a todos.

En su programa de radio, Liberman confirmó que el Inter de Miami de la MLS podría ser el destino de Leo Messi.

El periodista argentino primero habló de su mala relación con la familia del aún atacante del Barcelona.

"No pude chequear del otro lado. La familia Messi no me quiere, me detesta. Yo a Messi lo respeto y admiro como futbolista, pero ellos no tienen respeto siquiera por las personas. No me atrevo a chequear con ellos una información, aunque las veces que he escrito al padre de Messi me ha contestado. Pero no le voy a escribir a un señor que piensa mal de mí para preguntarle algo que seguramente me va a desmentir", empezó.

EL FUTURO EQUIPO DE LEO

Ya sobre los supuestos planes de Messi, desveló esto: "Me dijeron que hay algo definido con el dueño del Inter Miami. El plan era terminar en el Inter Miami por una cifra exorbitante y en la tranquilidad de Florida, en la bellísima Miami, donde además Messi tiene en el edificio Porsche (Porsche Design Tower) su propio apartamento", explicó.



Este es el edificio en Miami donde Messi hizo una compra millonaria.

Martín Liberman contó más acerca de esta exclusiva casa que tiene Messi en Miami que sin duda le da sentido a lo que confiesa.

"El edificio Porsche es el único del mundo, hasta donde conozco, donde llega a su casa, monta el vehículo en el ascensor y te deja dentro del apartamento. Son solamente 45 apartamentos los que tienen esa posibilidad. Messi se compro uno de esos, hace tiempo, incluso en la preconstrucción", detalló Liberman.

"Ese proceso de compra, más allá de que Messi puede comprarse un apartamento por mes si tuviera ganas, pretendía acabar su carrera en los Estados Unidos. Me hablan incluso de un precontrato con Marcelo Claure, dueño del Inter Miami, para que termine su carrera allí", concluyó.