Barcelona: ¿Hay acuerdo? Termina la primera reunión de Bartomeu con el padre de Messi

Se ha llevado a cabo la primera reunión entre Bartomeu y Jorge Messi en la ciudad de Barcelona y Diario Sport revela los primeros detalles.

El papá del futbolista argentino viajó ayer a España desde Argentina y hoy se ha reunido con el presidente del Barcelona para negociar.

En el caso del conjunto azulgrana, se mantienen firmes y han dejado claro que Messi no se puede ir del club. Bartomeu ha tratado de convencer a los representantes de su capitán para que se quede en el equipo.

A esto, se suma que el máximo mandatario culé les dejó sobre la mesa la oferta de renovar a Leo por dos años más.

Ver: El Inter descarta oficialmente el fichaje de Messi

Por otra parte, Jorge Messi ha intentando negociar la salida de su hijo del club, pues ya la decisión está tomada. Al final no ha tenido éxito.

En la reunión estuvieron Bartomeu y el directivo Bordas de parte del Barça mientras que Jorge Messi estuvo acompañado de su hijo Rodrigo y su abogado Jorge Pecur, cuenta Sport, que a la vez confirma que no se ha llegado a un acuerdo.

De momento, Messi sigue sin entrenar con el Barcelona, que está bajo el mando de Ronald Koeman.

Las conversaciones van a seguir hasta que se de una solución que deje contento a ambas partes.

LO QUE DIJO EL PADRE DE MESSI

Jorge Messi, padre y representante del astro argentino Lionel Messi, ve "difícil" que su hijo se quede en el FC Barcelona, según dijo a los periodistas tras aterrizar en la ciudad española para resolver el conflicto con el club.

Además: Los cracks que pueden llegar al Barcelona si se va Messi

Preguntado por la prensa que lo persiguió durante toda la jornada en Barcelona, el padre de la estrella futbolística afirmó que veía "difícil" su permanencia en el Barcelona, pero evitó pronunciarse sobre los rumores de una marcha al Manchester City.

"No sé. No hay nada todavía. No hablé con Pep" Guardiola, entrenador del club inglés y extécnico de Messi en el Barcelona, afirmó Jorge Messi.

Hace una semana que su hijo sacudió el mundo del fútbol al comunicar al FC Barcelona a través de sus abogados su intención de rescindir unilateralmente su larga relación con el club, en el que recaló con 13 años.

NO HAY ACUERDO

Tras la primera reunión entre Bartomeu y Jorge Messi, Diario Sport deja claro que no se ha llegado a un acuerdo y las negociaciones van a tener que continuar.

El seis veces ganador del Balón de Oro, de 33 años, se acoge a una cláusula incluida en su contrato, que termina el 30 de junio de 2021, por la que podía irse libremente a otro club al terminar la presente temporada.



Lionel Messi no quiere seguir en el Barcelona y su padre ha dejado claro que está muy complicado que la decisión cambie.

Desde el club afirman que esta cláusula expiró el 10 de junio, por lo que el contrato sigue vigente, mientras que el futbolista entiende que estos plazos se vieron modificados por el atípico calendario de esta temporada, terminada con retraso por la pandemia del coronavirus que obligó a detener las competiciones.