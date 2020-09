Toni Kroos: "¿Messi al Real Madrid? Tendría que tener cojones"

Toni Kroos no es mucho de hablar ante los micrófonos, el jugador del Real Madrid y de la Selección de Alemania suele mantener a sus aficionados al tanto de toda novedad mediante Einfach mal luppen, podcast que mantiene junto a su hermano Felix.

En la última edición, el volante alemán habló sobre el futuro de Leo Messi y reveló que, como madridista, no le desagradaría que el astro argentino terminara poniéndole punto y final a su etapa en el Camp Nou.



Durante la charla con Felix, futbolista que milita en el Unión de Berlín, Toni Kroos admitió que la noticia sobre el deseo de Messi de querer abandonar el club de su vida le "sorprendió".

Sin embargo, no le desagrada. "Messi es uno de los mejores de todos los tiempos. Si un jugador de su calibre deja de jugar para tu mayor rival, pues está claro que no lo lamentaríamos demasiado", explicó.



Toni y Felix, cuando comenzaron a hablar sobre el eventual futuro del '10', sacaron el nombre del Real Madrid a colisión, aunque antes admitió que no tiene "ningún tipo de información privilegiada.

"Creo que lo más probable serían Pep y el City". Lo que el centrocampista sí tiene claro es que no cambiará el Camp Nou por el Santiago Bernabéu. "No creo que fuera capaz de hacer eso", dijo sobre la remota opción de que Leo termine fichando por el Real Madrid. "Para decirlo en español: para eso hay que tener cojones", conluyó diciendo Toni Kroos.