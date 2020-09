Bombazo del padre de Messi en su llegada a Barcelona: ''Es difícil que Leo se quede''

Jorge Messi, padre y agente de Lionel Messi, ya se encuentra en Barcelona para negociar la salida del futbolista y rompió el silencio cuando apenas se bajaba del taxi, que lo desplazó desde el aeropuerto de El Prat hasta la oficina que tiene en dicha ciudad.

En declaraciones a 'Jugones', el padre de Messi adelantó que su hijo tiene las horas contadas en el equipo azulgrana y asegura que no sabe nada sobre el interés del Manchester City.

Posteriormente entró en su despacho profesional, donde se reunió con los abogados del jugador para tratar la situación contractual de Leo con el Barça antes de sentarse esta tarde con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, en las instalaciones del Camp Nou. Una reunión que puede ser decisiva para el futuro del club y el argentino.

''No sé nada del Manchester City'', indicó Jorge Messi antes de entrar a su oficina. Los medios de comunicación le insistieron sobre el interés del conjunto inglés y sobre los posibles contactos con Pep Guardiola. Sin embargo, el padre del delantero remarcó que ''no he hablado con Guardiola''.

Cabe mencionar que algunos periodistas lo estaban esperando en el aeropuerto de El Prat y en esta ocasión la insistencia dio sus frutos, ya que le pudieron sacar a Jorge Messi una frase demoledora para todo el barcelonismo: ''Es difícil que Leo se quede''.

Tras enviar el pasado martes el burofax donde expresa su deseo de salir del Barcelona, Messi ya no se siente parte de la plantilla y espera acabar esta situación de la manera más amistosa posible, pese a que todavía tiene un año de contrato. Las próximas horas serán cruciales.