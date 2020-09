Modric sobre Messi: "Cristiano Ronaldo se marchó y la vida ha seguido sin él en el Real Madrid"

El centrocampista croata Luka Modric (34 años), que en julio ganó su segundo campeonato español con el Real Madrid, opinó en una entrevista a la AFP que la marcha de Lionel Messi del FC Barcelona "sería una gran pérdida para el prestigio de LaLiga, pero hay que mirar hacia delante".

El Balón de Oro de 2018 publicó el pasado 20 de agosto su autobiografía titulada "Mi partido" y habló con la AFP sobre la potencial marcha del astro argentino del Barça, pero también sobre su relación con Zinédine Zidane y Eden Hazard y sobre la victoria 'merengue' en LaLiga.

Usted es el único, junto con Cristiano Ronaldo, en haber derrotado a Lionel Messi en la carrera por el Balón de Oro desde 2008. ¿Qué significaría para usted su marcha a otra liga?

Ver: El primo de Messi confirma los equipos que pueden fichar al argentino

"Sería una gran pérdida para el prestigio de LaLiga. Pero no puedes quedarte pensando en el pasado. Es fútbol y ya está. Hay que mirar hacia delante. Otros jugadores se convertirán en estrellas en su lugar. Cuando Cristiano (Ronaldo) se marchó, fue parecido, la vida ha seguido sin él en el Real Madrid. Será igual en el FC Barcelona y en LaLiga sin Messi".

¿Recuerda su primer encuentro con Zinédine Zidane, en 2016, que según usted es uno de los puntos de inflexión de su carrera?

"Me acuerdo palabra por palabra. Me dijo: 'Te veo como un jugador capaz de ganar el Balón de Oro'. Nunca había pensado en poder ganar un día el Balón de Oro, pero cuando alguien como 'Zizou' te dice eso, te sientes con mucha confianza. Siempre hemos tenido una excelente relación. Espero que se quede en Madrid todavía durante muchos años".

¿Por qué le va tan bien a Zidane en el Real Madrid?

"Él entiende perfectamente a los jugadores. Es uno de los mejores entrenadores, definitivamente. Lo que hemos logrado es inimaginable y todavía hay gente que dice que es por suerte y no le dan el reconocimiento que merece. Pero bueno, él no lo necesita. Sus resultados hablan por él".

Esta temporada el Real Madrid ha reconquistado la Liga apoyándose en pilares históricos (Modric, Casemiro, Sergio Ramos, Karim Benzema...). ¿Necesita el Madrid sangre nueva para seguir en la cima?

"No tenemos un equipo joven, es verdad, pero tenemos un equipo experimentado. Tenemos jugadores jóvenes que mejorarán. Tenemos suficiente calidad. Lo hemos demostrado esta temporada en Liga y sabemos que podemos hacerlo otra vez. Tras el parón, volvimos muy motivados, hemos trabajado duro, creo que fuimos el mejor equipo de LaLiga en el plano físico y por eso la hemos ganado. Extrañábamos el fútbol y también el hecho de ganar partidos. Es mi segundo título de liga y quiero ganar más".

Pronto cumplirá 35 años (el 9 de septiembre), ¿cómo ha vivido esta temporada a nivel individual?

"He tenido dos lesiones que me han dejado un poco de lado esta temporada y otros jugadores han aprovechado su oportunidad durante ese tiempo... No fue fácil para mí, pero quizá ahora 'Zizou' lo ve diferente, porque nunca me rendí y al final he vuelto a jugar. Ahora me siento bien, en forma y motivado".

En su libro "Mi partido" escribe que Zidane le pidió asumir aún más su papel de líder. ¿Es por ello que usted ofreció su apoyo a Eden Hazard, quien conoció como usted un primer período difícil en el Real Madrid?

Además: Sergio Ramos también habló de Messi

"Eden (Hazard) es un gran tipo y un jugador especial. Pero jugaba con dolor y cuando estás en el terreno de juego la gente siempre espera lo mejor de ti. Les da igual que tengas pequeños problemas. Así que fui a hablar con él y le dije: 'Eden, quizá necesitas no jugar ahora y recuperarte porque la próxima temporada te necesitamos a tu mejor nivel. Esta es una temporada en la que estás descubriendo todo pero la próxima campaña necesitas estar al 100% porque si no, va a ser difícil'. Espero que vuelva recuperado de sus problemas. Le necesitamos".

Ha compartido vestuario once años con Gareth Bale (cuatro en el Tottenham y siete en el Real Madrid). ¿Qué le ocurre al galés?

"Gareth es un gran, gran jugador. Pero su situación no es sencilla. Siempre tiene mi apoyo, pero necesita decidir qué es mejor para él y qué quiere hacer ahora con su carrera. No ha sido una temporada fácil para él. Ahora quizá necesita volver a su mejor nivel. Quizá luchar o... Veremos qué pasa con él.

¿Qué piensa sobre la cancelación del Balón de Oro 2020, que parecía destinado a Robert Lewandowski?

"Lo siento por él, por todos los jugadores que han hecho una temporada increíble pero que no podrán tener la oportunidad de llevarse este galardón. Tendrán que esperar. Hay jugadores que han hecho grandes temporadas pero que nunca han tenido esta oportunidad. Eso es lo que me enorgullece aún más, es una sensación indescriptible".