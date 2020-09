Ejemplo de liderazgo: Mourinho y su cara a cara en una charla motivadora con Dele Alli (Video)

Cuando pensamos en José Mourinho es difícil imaginar a un líder dentro del camerino. Después de todo le conocemos mucho por sus polémicas en los partidos, sobre todo en aquellos tiempos durante los clásicos de Real Madrid ante Barcelona.

Pero no lo es todo. Recientemente Amazon -All or Nothing- publicó un documental donde figura en el entrenador portugués y su trabajo en el Tottenham.

En las últimas horas se ha viralizado una escena en donde aparece platicando con Dele Alli acerca de sus altibajos y falencias dentro del equipo.

"No tenía dudas de sobre tu potencial. Te vi hacer partidos increíbles y cosas increíbles. pero siempre sentí que tenías altibajos", inicia diciendo en la plática cara a cara dentro de su despacho.

Fragmento de la conversación:

"Hay una gran diferencia entre un jugador que mantiene la consistencia y un jugador que tiene momentos y eso marca la diferencia entre un jugador superior y un jugador con un gran potencial. Es algo que no tienes que compartir conmigo. Creo que es solo para te analices a ti mismo y darme de cuenta de por qué mi carrera ha estado bien del M.K al equipo nacional ¡Bang!; luego llegas... por qué tienes en tu carrera estos pequeños altibajos"

"No sé si tiene que ver con tu estilo de vida, si en periodo eres un profesional, si en un periodo te conviertes en un fiestero. El tiempo vuela y creo que te arrepentirás si no alcanzas lo que puedes alcanzar"