Barcelona tiene a su "Gordinho": Le llueven críticas a Luis Suárez por su estado físico en los entrenamientos  

Luis Suárez ha vuelto a ser protagonista en las redes sociales y medios de comunicación, pero no precisamente por su posible salida del Barcelona, sino por su estado físico.

Recientemente ha salido a la luz un videoclip de su actividad en los entrenamientos del conjunto blaugrana en donde se le ve fuera de forma.

Según lo que se puede contemplar, al delantero charrúa le cuesta completar las jugadas a buen ritmo mientras corre detrás del esférico.

Los seguidores no han parado con las críticas y algunos como David Farré no se han guardado nada: "No puede correr, tío. No puede correr".

El último encuentro oficial de Luis Suárez con Barcelona fue en la UEFA Champions League ante Bayern Múnich el pasado 14 de agosto.

Sin embargo, ha estado activo en los entrenamientos desde el inicio de la pretemporada con Koeman. Suárez tiene la tarea de ponerse en forma nuevamente.