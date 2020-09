Revelan cómo Messi imponía su poder ante el 'Tata' Martino: ''Ya sé que si usted llama al presidente, me echan''

Luego de toda la novela que protagonizó Messi con su posible salida del Barcelona, revelaron algunos detalles de cómo el argentino tiene poder dentro del club para determinar a los entrenadores y entre ellos destaca Gerardo 'Tata' Martino.

El actual técnico de la selección mexicana tomó el banquillo del Barcelona en la temporada 2013-14 y en ese entonces, el estratega le decía a Leo que no era necesario que le demostrara que podría ser capaz de dejarlo sin trabajo.

Así lo confesó el exdirector deportivo del equipo catalán, Andoni Zubizarreta, en un diálogo con Vicente Del Bosque para El País. El exportero tenía dicho cargo cuando Messi era dirigido por su compatriota.

''Cuando el 'Tata' Martino estaba en el Barça le decía a Leo: Ya sé que si usted llama al presidente, me echan. Pero no hace falta que me lo demuestre todos los días'', cuenta Zubi, que ahora tiene 58 años.

Por otro lado, Del Bosque comentó que Messi, a pesar de ser un chico de barrio, no lo ha demostrado. Esto lo dijo por el comportamiendo del delantero en querer abandonar el Barcelona.

''Messi no ha sabido mostrar la imagen de un jugador de barrio, es decir, la de ser muy buen compañero, tener buen comportamiento en el club para ser un futbolista ideal'', manifestó el extécnico del Real Madrid.

Sobre estas declaraciones, Zubizarreta respondió diciendo que ''su gran problema es que compite contra si mismo''.