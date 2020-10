Juventus afirma que se presentará mañana al partido ante el Napoli pese a los positivos por Covid-19

El Napoli no viajará a Turín para enfrentar a la Juventus por la jornada 3 de la Serie A, duelo que está programado para el domingo 4 de octubre a la 1:45 de la tarde (Hora Centroamérica).

Según información desde Italia, el equipo napolitano fue frenado de último momento para trasladarse al territorio de la 'Vecchia Signora' luego de haber sometido a la plantilla a tres rondas de test de coronavirus.



El Napoli, antes de este partido confirmó los positivos por Covid-19 del polaco Piotr Zielinski y del macedonio Eljif Elmas, además de un miembro del cuerpo técnico. Esto sucedió tras su partido contra el Genova (club que ha presentado hasta 22 contagios) del pasado fin de semana.





Además, asegura EFE que el centro sanitario donde el Napoli se hizo las pruebas ordenó que el equipo esté en aislamiento, por ello decidieron no ir a Turín. A falta de confirmación oficial, el Juventus vs Napoli quedaría aplazado, similar a lo sucedido con el Genoa vs Torino que iba a jugarse este sábado 3 de octubre.

JUVENTUS SE PRESENTARÁ

Sorpresa fue minutos después donde la Juventus de Turín, mediante sus redes sociales, oficializó que su postura es presentarse al partido tal y como lo dicta el calendario, sin dar más detalles.



"Juventus Football Club anuncia que el primer equipo disputará el partido de mañana Juventus-Napoli programado para las 20:45, como lo dispuso el calendario de la Serie A", escribieron.





Cabe señalar que la Juventus de Cristiano Ronaldo confirmó un par de casos confirmados por coronavirus mediante un comunicado oficial, aunque negaron que se tratase de futbolistas.