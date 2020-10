Keylor Navas sorprende al confirmar el equipo donde quiere retirarse como futbolista

Keylor Navas, portero de Costa Rica, se ha pronunciado sobre su futuro profesional y no ha tenido problemas en hablar del retiro.

El actual guardameta del PSG tiene 33 años de edad, pero en diciembre próximo va a cumplir 34.

Sin duda aún le quedan muchos años en la élite del fútbol, pero Keylor Navas al parecer no mira tan lejos el retiro profesional.

Sus mejores años los ha vivido en el Real Madrid, pero Keylor deja claro que quiere poner fin a su carrera con la camisa del PSG.

"¿Si es posible que termine mi carrera en París? Sí. Cuando llegué a París descubrí un lugar diferente, la ciudad me sorprendió", dijo en entrevista a Téléfoot.

Keylor Navas ha querido resaltar el cariño que ha recibido por parte de la afición parisina.

"No es que estuviera pensando mal, pero no la conocía. No sé que iba a encontrar allí. La gente ha sido encantadora conmigo desde el primer día, muy respetuosa. Así que me entrego al 100% todos los días. Estoy muy feliz de estar aquí", sentenció.



Keylor Navas se mira cerrando su carrera con la camisa del PSG.

SUS CLUBES

Muchos en Costa Rica seguramente tenían la esperanza de ver a Keylor Navas retirarse en el fútbol de su país, pero eso no va a suceder.

Keylor ha jugado para el Saprissa, Albacete, Levante, Real Madrid y PSG. De esos cinco equipos, el Saprissa y el Real Madrid seguramente son los clubes donde más ha disfrutado.

Pero ojo, en el PSG se ha sentido cómodo. Ya ha ganado tres títulos y llegó a una cuarta final de la Champions League. Keylor Navas lo tiene claro, se quiere retirar con la camisa del PSG.