Keylor Navas señala a los tres futbolistas que prefiere no enfrentar: ''Son rivales difíciles''

Keylor Navas concedió una entrevista para 'Guima y Celso' en donde reveló quiénes son los futbolistas a los que prefiere no enfrentar y esos son Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo.

Conocé a la guapa ingeniera y hermana de Keylor Navas

El guardameta costarricense comentó que no está muy cómodo al momento de un mano a mano con dicho jugadores y señaló las características de cada uno al momento de lanzar un penal.

''Los he experimentado, pero no me gustaría enfrentar en un mano a mano a Neymar, Cristiano Ronaldo y Messi. Al final toca y hay que jugarse las cartas, creo que no me ha ido mal, la verdad. Son rivales difíciles, muy buenos jugadores'', dijo el portero del PSG.

Eso sí, Keylor asegura que a los tres delanteros los aguantaría hasta el final porque ese es su estilo. ''A todos les aguantaría bastante porque es como mi estilo. Trato de no entregarme fácil porque a los jugadores ahora les gusta mucho la 'picadita', entonces hay que adaptarse y mantener el cuerpo. Siempre me ha gustado tener bien puestos los pies para tener una buena reacción ante el balón, eso lo haría con Messi, Cistiano y Neymar''.

Desde los 12 pasos

Por último, Navas reveló cómo es medirse ante ellos en una tanda de penales y dio muestra de que conoce la técnica de los tres.

Navas confirma que le gustaría retirarse jugando en el PSG

''Messi me la tiró a todos lados menos a donde yo iba, Neymar no tiene como un lado seguro, él es bastante inteligente para tirar penales, entonces lo aguantaría a ver qué pasa y Cristiano es que le va a meter un trallazo al balón, tira fuerte. Antes era más a la derecha, ahora está cambiando. Los jugadores estudian a los porteros, son muy inteligentes, ellos saben que los estudian'', cerró.